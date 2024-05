Madagascar: Gestion de l'Hôtel 5 étoiles - Lancement d'un appel à manifestation d'intérêt pour la recherche d'un partenaire

L'exploitation de l'Hôtel International d'Ivato connu sous l'appellation ancienne de l'Hôtel 5 étoiles reste en attente depuis sa création.

Le ministère du Tourisme et de l'Artisanat vient de lancer un appel à manifestation d'intérêt ouvert aux investisseurs tant nationaux qu'internationaux en vue de rechercher un partenaire qui va assurer l'exploitation et la gestion de cette infrastructure hôtelière. La date limite de dépôt des candidatures est prévue le 31 mai 2024 à 12 heures, a-t-on annoncé. Il est à rappeler que la construction de cet hôtel 5 étoiles a été prévue accueillir le Sommet de l'Union Africaine à Madagascar mais cet établissement touristique contribuant à l'embellissement de la ville reste inexploité.

28 millions USD pour la remise aux normes

L'Etat a alloué un fonds d'une valeur de 28 millions USD pour assurer la remise aux normes de cette plus grande infrastructure dans la capitale en 2016. Ensuite, la plus grande marque américaine Sheraton prévoyait de prendre en main son exploitation en 2020. Mais ce projet n'a pas vu le jour. En outre, la Société d'Exploitation Hôtellière d'Ivato ou SEHI S.A a été mise en place pour assurer sa gestion et son exploitation mais l'Etat a dissous cette entreprise suite à une décision prise en Conseil des ministres en 2021. Il faut savoir que l'Hôtel International d'Ivato est bâti sur une surface de 27 000m².

Cette infrastructure hôtelière comprend 220 chambres et 60 suites qui sont réparties sur 24 étages, sans oublier les salles de restauration. Son parking peut également accueillir 130 véhicules.

Accueil des 11 influenceurs

D'aucuns reconnaissent que l'ouverture de cet Hôtel International d'Ivato contribue à l'amélioration de la capacité d'accueil de Madagascar ainsi qu'à l'atteinte de l'objectif fixé par le ministère du Tourisme et de l'Artisanat d'attirer un million de touristes à Madagascar.

Outre le développement des infrastructures d'accueil, ce département ministériel ne ménage pas non plus ses efforts pour promouvoir la destination sur le plan international. Raison de son partenariat avec Radisson Hotel Group, Ravinala Airports et l'Office du Tourisme de Nosy Be, pour accueillir 11 influenceurs nationaux et internationaux provenant entre autres de la France, de l'Espagne, de l'Afrique du Sud, dans le pays.

L'objectif vise à promouvoir Madagascar comme une destination touristique de premier plan en mettant en valeur les destinations Antananarivo et Nosy-Be sur la scène internationale. Leur voyage durera six jours, à compter du 25 mai 2024 jusqu'au 31 mai 2024, dans le but de mettre en valeur la diversité culturelle, les dégustations de la cuisine locale, les ateliers d'artisanat, la biodiversité, la plongée sous-marine et bien d'autres atouts touristiques de la Grande île.