Madagascar: Déploiement des Sociétés coopératives - Appui structurant pour l'économie locale dans la région Boeny

Dans le cadre de la coopération entre le ministère de l'Industrialisation et du Commerce (MIC) et le programme GIZ PROSOL, la Direction de la Promotion de l'Entrepreneuriat (DPE) a réalisé une série de descentes sur le terrain dans la région Boeny pour soutenir le développement des sociétés coopératives.

La semaine dernière, la DPE a initié la constitution et la formation des membres de plusieurs sociétés coopératives, tout en expliquant les détails de la nouvelle loi 2023-016 du 11 août 2023, visant à renforcer le cadre juridique des coopératives. Ce déploiement est essentiel pour stimuler l'entrepreneuriat et l'économie locale en renforçant les capacités des acteurs sur le terrain.

Le 22 mai, à Ankatsepy, les représentants de la DPE ont regroupé et formé les membres de la société coopérative KTM, spécialisée dans la production de semences de légumineuses. Cette coopérative compte déjà 10 membres et bénéficie d'un encadrement spécifique pour améliorer ses pratiques agricoles et augmenter sa production.

Le 23 mai, la DPE a poursuivi ses activités dans la commune d'Ambovondramanesy en formant les 13 membres de la société coopérative KOFIAFI. Spécialisée dans la riziculture, l'aviculture et la production de poudre de soja, cette coopérative est un acteur clé pour diversifier les activités économiques locales et assurer une production alimentaire durable.

Enfin, le 24 mai, dans la commune de Tsaramandroso, la DPE a constitué la société coopérative SOAMIRINDRA et formé ses 12 membres. Opérant dans la production de soja, d'arachide, de riz, ainsi que dans l'élevage de volaille et la production d'huile alimentaire et de provendes, cette coopérative joue un rôle majeur dans le développement agro-industriel de la région.

Ce déploiement des sociétés coopératives dans la région Boeny, soutenu par la collaboration entre le MIC et le GIZ PROSOL, offre des perspectives prometteuses pour l'économie locale. En renforçant les compétences des membres des coopératives et en assurant une meilleure structuration, cette initiative contribue à la création d'emplois, à l'amélioration des conditions de vie et à la résilience économique de la région.