Madagascar: Andry Rajoelina - « Personne ne peut m'empêcher d'aller à la rencontre du peuple »

Les points sur les i. Le président Andry Rajoelina a choisi son déplacement à Toamasina, la capitale économique du pays, pour répondre aux allégations lancées à son encontre à propos de sa longue tournée régionale.

« Personne ne peut m'empêcher d'aller à la rencontre de la population », a-t-il soutenu samedi dernier, durant la cérémonie de remise officielle de la nouvelle prison de haute sécurité de Toamasina. Et lui de soutenir qu' « En tant qu'élu du peuple, c'est un droit et un devoir pour moi de visiter les populations des régions pour constater de visu leurs réalités au quotidien mais aussi pour me mettre à leur écoute ». Le chef de l'Etat lance ainsi un appel à l'endroit de ses détracteurs afin de faire la différence entre les élus et les responsables nommés en Conseil des ministres. D'après lui, ce sont ces derniers qui ne doivent pas être présents sur le terrain en période électorale.

Autoroute

Le président Andry Rajoelina a par ailleurs expliqué que pendant sa tournée actuelle, il ne fait aucune inauguration. « Il n'y a aucune coupure de ruban, ni dévoilement de plaque commémorative. Il n'y a pas non plus de présence d'invités officiels », a-t-il martelé. À souligner que face aux polémiques, le chef de l'Etat a reporté la cérémonie d'inauguration du MIAMI Toamasina, prévue avoir lieu samedi dernier.

%

Cette infrastructure considérée comme l'un des projets phares ayant marqué la Présidence du TGV, sera finalement inaugurée en grande pompe le 15 juin prochain. Par ailleurs, le lendemain 16 juin, Andry Rajoelina effectuera une visite des travaux de construction de l'autoroute reliant Antananarivo - Toamasina. « Cette première autoroute de Madagascar sera achevée d'ici la fin de mon mandat », a-t-il déclaré.

« Sosialim-bahoaka ». Mananara Avaratra et Antalaha figuraient parmi les districts visités samedi par le locataire d'Iavoloha. Des visites axées sur le « sosialim-bahoaka ». Notamment la distribution de lampes solaires Hazavana ho anao au profit de 800 bénéficiaires à Mananara et 1 266 bénéficiaires à Antalaha, ainsi que la remise de matériels de production pour la Coopérative Mamokatra d'Antalaha, dans le cadre du programme One District One Factory (ODOF).

Bracelets électroniques

À Toamasina, il a aussi remis deux unités industrielles, en l'occurrence une savonnerie et une usine de transformation de fruits. Son déplacement dans la capitale de la région Atsinanana a également été marqué par l'annonce d'un projet innovateur dans le milieu carcéral. Il s'agit du lancement officiel de l'utilisation des bracelets électroniques au niveau de la nouvelle prison d'Antananambo.

Cette prison de haute sécurité a été inaugurée samedi. C'est la 7ème prison de ce genre inaugurée à travers le pays, a fait savoir la ministre Landy Mbolatiana Randriamanantenasoa. Cette infrastructure aux normes répond aux exigences des normes internationales en matière de respect des droits de l'homme. Le chef de l'Etat a aussi annoncé que l'Université de la région SAVA, implantée à Antalaha, sera inaugurée incessamment.

Andry Rajoelina a aussi profité de sa visite à Tamatave pour lancer les travaux de construction des routes en piteux état dans le centre-ville, ainsi que le Boulevard Ralaimongo reliant Ambalamanasy à Saint Paul. Il a aussi constaté de visu les travaux de dragage du Canal des Pangalanes. Hier, le président Andry Rajoelina a enchaîné son déplacement aux Comores où il a assisté à la cérémonie d'investiture de son homologue comorien Azali Assoumani.