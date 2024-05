Cote d'Ivoire: Lutte contre la pauvreté - L'Ong Hope Denguélé s'engage

Le ministère de la Cohésion nationale, de la Solidarité et de la Lutte contre la pauvreté et l'organisation Hope Denguélé ont signé une convention en vue de renforcer leurs efforts en matière de lutte contre la pauvreté. C'était le 22 mai, au cabinet dudit ministère sis à Abidjan-Plateau.

Myss Belmonde Dogo, ministre de la Cohésion nationale, de la Solidarité et de la Lutte contre la pauvreté, a indiqué qu'à travers cette signature de convention ils pourront ensemble, améliorer les conditions de vie des personnes qui en ont le plus besoin.

« L'organisation Hope Denguélé s'est distinguée par son efficacité dans la mise en oeuvre de programmes d'aide et de développement communautaire. Aujourd'hui, cette convention établit les bases d'une collaboration fructueuse et durable visant à amplifier nos efforts en matière de lutte contre la pauvreté, d'accès à l'éducation, de promotion de la santé et d'autonomisation des populations vulnérables », a déclaré la ministre. Avant d'ajouter que ce partenariat sera un modèle de collaboration dont la Côte d'Ivoire sera fière.

Ce sont des initiatives concrètes qui seront menées à l'effet de donner de l'espoir et de soutenir les plus défavorisés grâce à ce partenariat.

Ousmane Touré, président de l'Ong, a souligné que ce partenariat traduit la reconnaissance nationale des efforts de l'Ong en matière de solidarité humaine.

%

« S'il est vrai que nos actions reposent sur le triptyque de l'éducation, de la santé et de l'autonomisation de la femme, il est important de rappeler que le fondement reste le bonheur dans le partage. C'est pourquoi nos actions s'inscrivent dans la dynamique d'une Côte d'Ivoire solidaire du Président Alassane Ouattara », a-t-il fait savoir.

Pour la mise en oeuvre de ce partenariat, un comité technique a été mis en place.

L'Ong Hope Denguélé a procédé à la rénovation et à l'équipement de plusieurs hôpitaux et maternités, a fait des dons aux sapeurs-pompiers militaires, à la Gendarmerie et à la Police. Elle a distribué des kits scolaires aux enfants défavorisés, des jouets aux enfants démunis.

Cette convention s'étend sur trois ans, renouvelable d'accord parties.