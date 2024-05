Gabon: Célébration fête des mères 2024 - Session de coaching Lead'life by Pepecy

La fête des mères a été célébrée ce dernier dimanche du mois de mai. Au Gabon, dans le cadre des activités marquant ledit évènement,un talk entre femmes a été organisé sur le Leadership Transformationnel et conscient. Il a été animé par la Présidente de l'ONG Malachie, Pépécy Ogouliguendé . Elle poursuit ses nobles missions ; être au service de la société C'est un programme de formation en leadership dénommé "Lead'Life by Pepecy. Il s'agit de partager son expérience de réussite de vie obtenue au prix d'échecs, de pleurs, de trahisons et succès

La fête des mères a été l'occasion pour ces femmes qui ont répondu à l'appel de la présidente de l'Ong Malachie, de communier ensemble dans une bonne ambiance. Pour la Présidente de l'Ong Malachie, "Cette journée est un évènement pour exprimer le respect, l'honneur et l'amour envers les mères ainsi que pour honorer la contribution des mères, reconnaître les efforts des liens maternels et leur rôle dans notre société".

Ce sont des échanges à bâtons rompus où chacune d'elle a pu prendre des notes. Communiquer et former par l'exemple est une méthode souvent choisie par l'actuelle Députée de la Transition. Elle estime que c'est une méthode pour elle, de faire passer facilement ses messages.

Au cours de cette rencontre riche en partage, il était question de faire :

%

Rappel Historique de la Fête des Mères,

Présentation du Programme Lead' Life by Pepecy,

Leadership Transformationnel et Conscient,

Trajectoires de Femmes et Témoignages,

Perspectives.

Pepecy Ogouliguendé a fait un bref rappel historique de la fête des mères.

"La Célébration actuelle de la Fête des Mères a commencé en 1908 lorsque Anna Jarvis organise un mémorial pour sa mère, Ann Jarvis, une militante pour la Paix qui soignait les soldats blessés de la guerre civile. Sa volonté est de rendre hommage à toutes les mères du monde, dévouées à leur famille et leur société. C est aussi grâce à l'activiste américaine Julia Wars Howe qui initia en 1870 la Proclamation de la Journée de la Mère, invitant les mamans du monde à s'unir afin d'obtenir la Paix. En France, en 1906, le village d'Arras(Isère) organise une cérémonie en l'honneur des mères de familles nombreuses. En 1918, la ville de Lyon suit le mouvement né aux USA et rend hommage aux mères et épouses qui ont perdu leurs fils et/ou mari durant la première Guerre mondiale".

De la présentation du Programme Lead' Life by Pepecy aux Perspectives, en passant par le leadership Transformationnel et Conscient à la Trajectoires de Femmes et Témoignages, la rencontre a été profitable pour chacune des femmes ayant pris le rendez-vous.

Tout était bien qui finissait en beauté. L'agréable s'est invitée à la table de l'utile.