Sénégal: Hawa Aw, figure montante et cheville ouvrière du top management d'AVENI-RÉ

Un visage qui fait rayonner le monde de l'assurance. Jadis, chasse gardée des hommes, le secteur suscite sur le marché panafricain une grande attirance chez les femmes. Hawa AW qui officie chez AVENI-RE en qualité de Directrice du Marketing et du Développement, émerge de ce lot. Portait d'une jeune cadre au calme olympien qui voit grand.

Après ses diplômes de Bachelor en Sciences Actuarielles à Georgia State University à Atlanta et d'un Master of Science en Finance à EM Lyon, Hawa AW débute sa carrière dans la réassurance chez AVENI-RE en août 2014 en qualité de Souscripteur. Elle dirige ensuite avec brio le projet de création et de mise en activité d'un département dynamique en Réassurance Vie et Caution. Elle réussit son défi et, après trois années de performances couronnées de succès, elle fut promue Chef de département Vie et Caution à AVENI-RE. Directrice Marketing et Développement depuis le 1er octobre 2021 chez AVENI-RE (première compagnie de réassurance à capitaux privés dans la zone CIMA), elle pilote le déploiement commercial de la société en Afrique à travers l'implantation de nouveaux bureaux régionaux au Sénégal, au Cameroun et prochainement en Afrique de l'Est et en Afrique Australe.

Leadership affirmé à la conquête des marchés émergents

A la tête d'une équipe dynamique qu'elle a mise sur pied, elle a déployé une stratégie commerciale qui s'est traduite par une croissance exceptionnelle du chiffre d'affaires sur l'exercice 2022. Avec près d'une décennie d'expérience en réassurance, Hawa AW est devenue une figure emblématique du secteur de l'assurance et de la réassurance, et s'est imposée avec succès comme une leader incontournable de ce marché hautement concurrentiel et stratégique.

%

En 2020, elle participe au programme PMD (Program for Management Development) de MDE Business School Abidjan en partenariat avec IESE Business School, University of Navarra, pour parfaire ses capacités managériales, son leadership et ses techniques de négociation.

Malgré ses multiples casquettes, Hawa AW a pu trouver du temps utile de parachever sa formation. 2023 constitue un tournant dans sa carrière. Elle est brillamment diplômée d'un Exécutive MBA FINANCE de l'IFG Exécutive Education de Paris et d'un Master en Droit, en Economie et en Gestion de l'Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne.

La jeune Al Pulaar reste une femme engagée au service des jeunes et des femmes. Elle s'implique dans plusieurs initiatives qui ont eu un fort impact sociétal. Cette ambitieuse jeune dame, la tête pleine et lucide se projette déjà d'être au sommet. Son savoir dans le domaine des assurances est aujourd'hui indiscutable. Dans le milieu des initiés, elle jouit d'une respectabilité. Cette Al Pulaar bon teint n'a pas encore dit son dernier mot et boxe déjà dans la cour des grands. Comme une lionne indomptable qui rêve en hauteur.