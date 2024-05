Algérie: Ligue 1 - Le champion tient bon à Tizi-Ouzou, le MCO s'offre le choc des mal-classés

ALGER — Le MC Alger, auréolé de son 8e titre de champion de son histoire, a préservé la dynamique en décrochant un point à Tizi-Ouzou face à la JS Kabylie (1-1), alors que le MC Oran a fait un pas vers le maintien en s'offrant le choc des mal-classés à domicile face à l'ES Ben Aknoun (1-0), à l'occasion de la 27e journée de la Ligue 1 Mobilis de football, disputée samedi et dimanche.

Neuf jours après avoir assuré son titre de champion, le Doyen a préservé sa série invincibilité (enclenchée depuis sa défaite à Sétif 1-0, le 2 mars dernier), en allant tenir en échec la JSK.

Les locaux ont ouvert le score dès la 7e minute de jeu par Berkane, avant que le Mouloudia n'égalise en fin match grâce à un penalty transformé par Merzougui (84e).

Les deux équipes ont terminé la partie en infériorité numérique après l'expulsion du milieu de terrain de la JSK Amriche (78e) et l'attaquant du MCA Naïdji (90e). Les "Canaris", qui atteignent la barre de 37 points, assurent ainsi définitivement leur maintien parmi l'élite.

Dans la course pour la place de dauphin, qualificative à la prochaine édition de la Ligue des champions, c'est le statu quo après la victoire du CR Belouizdad et le CS Constantine, face respectivement au MCE El-Bayadh et l'US Biskra, sur le même score.

Une fois n'est pas coutume, le Chabab s'en est remis à son défenseur central Hadded pour débloquer la situation à la 74e minute, alors que l'unique réalisation du CSC a été l'oeuvre de l'attaquant Benchaâ (45e), ce dernier a laissé ses coéquipiers en infériorité numérique après son expulsion à la 80e minute. Le CSC est en ballotage favorable puisqu'il compte un match en retard à disputer à domicile face à l'USMA.

De son côté, l'ES Sétif a réalisé une mauvaise opération pour terminer sur le podium, après avoir été tenu en échec devant son public par le NC Magra (0-0). Sur une courbe ascendante, le "Nedjem" aligne et un sixième match sans défaite et n'est plus qu'à trois points du maintien.

L'USM Khenchela, difficile vainqueur à domicile face à la JS Saoura (1-0), a assuré son maintien. L'attaquant nigérian Tosin Omoyele a libéré les siens à la 78e minute.

La JSK, qui souffre le chaud et le froid depuis le début de la phase retour, a définitivement perdu ses chances pour espérer terminer l'exercice dans le Top 5.

Dans la course pour le maintien, le MC Oran a aligné une troisième victoire de rang, en s'offrant cette fois-ci à domicile l'ES Ben Aknoun (1-0), un concurrent direct pour la survie.

Kerroum a offert un précieux succès aux siens, en marquant l'unique du match peu avant la pause (45e+3). Les Oranais ont désormais le destin entre les mains pour le maintien, alors que l'ESBA, qui concède un troisième revers lors des quatre derniers matchs du championnat, s'enfonce davantage, même s'il lui reste un match en retard à disputer face à l'USM Alger.

La lanterne rouge l'US Souf, déjà reléguée en Ligue 2 amateur depuis quelques journées, a bu le calice jusqu'à la lie en s'inclinant à Alger face au Paradou AC (6-0).

En ouverture de cette journée, l'USMA a renoué avec la victoire en s'imposant à domicile face à l'ASO Chlef (2-1), préservant ainsi ses chances de terminer sur le podium.

Avant déroulement de la 28e journée, fixée au vendredi 7 juin, la Ligue de football professionnel (LFP) a programmé les deux derniers matchs en retard : USMA-ESBA (jeudi 30 mai) et CSC-USMA (lundi 3 juin).