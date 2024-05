Afrique du Nord: El Tarf - Le Salon national des produits algériens, une opportunité pour dynamiser les échanges commerciaux

EL TARF — Le 1er Salon national des produits algériens, inauguré lundi à El Tarf, constitue une opportunité pour dynamiser les échanges commerciaux entre l'Algérie, la Tunisie, la Libye et d'autres pays africains, a indiqué le ministre du Commerce et de la promotion des exportations, Tayeb Zitouni.

Le ministre qui effectuait une visite de travail dans la wilaya d'El Tarf, a souligné, en marge de l'inauguration de cette manifestation commerciale, que les produits algériens sont aujourd'hui "de haute qualité et performants", ce qui leur permet "de conquérir sans problème des marchés internationaux et d'y être compétitifs".

"Notre ambition, aujourd'hui, est de faire de l'Algérie un pôle important d'exportation vers les différents pays du monde, notamment les pays d'Afrique et du pourtour méditerranéen", a ajouté M. Zitouni, appelant les opérateurs et les investisseurs participant à l'événement à "travailler ensemble pour une intégration économique à travers l'établissement de relations économiques et commerciales couvrant tous les domaines".

Outre 50 opérateurs économiques algériens, activant dans différents domaines, des opérateurs et hommes d'affaires de Tunisie, des membres de la Chambre de commerce et d'industrie du nord-ouest Tunisien (Béja, Jendouba et Le Kef), ainsi que des opérateurs de Libye participent à ce salon qui réunit des producteurs spécialisés, entre autres, dans l'agroalimentaire, la pharmacie, les services, la sidérurgie, le bois, le plastique, le verre, l'emballage et les produits d'entretien.

Lors de sa visite à El Tarf, le ministre a supervisé, dans la zone industrielle d'El Tarf, une opération d'exportation de 183 fardeaux de bois brut vers la Tunisie.