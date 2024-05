Afrique Centrale: Les dirigeants appellent à une intégration économique renforcée

Prélude au 9e congrès panafricain prévu à Lomé au Togo, le ministre congolais des Affaires étrangères, Jean-Claude Gakosso, et son homologue togolais, Robert Dussey, ont coprésidé, le 24 mai, par visioconférence la conférence préparatoire de la région Afrique centrale.

Une dizaine de pays dont le Togo, la République démocratique du Congo et le Tchad a pris part à la conférence organisée sur le thème « Panafricanisme économique et émergence africaine ». Elle a réuni des représentants des gouvernements nationaux ainsi que des organismes régionaux et continentaux, tous déterminés à renforcer l'intégration économique et à promouvoir une Afrique plus unie et prospère.

Les participants ont souligné l'importance des défis liés au panafricanisme économique, notamment la nécessité d'éliminer les barrières tarifaires, de favoriser le commerce intra-africain, de diversifier les économies et de renforcer l'intégration régionale. Un accent particulier a été mis sur l'accélération de la mise en oeuvre de la Zone de libre échange continentale africaine.

La déclaration finale de la conférence a mis en lumière plusieurs recommandations majeures, à savoir l'intégration et la coopération économique : appel aux gouvernements africains et aux institutions panafricaines pour prendre des mesures concertées afin de valoriser l'intégration et la coopération économique entre les pays et les régions africains.

Autres recommandations : la prise en main de l'économie africaine, en accélérant la mise en oeuvre des projets intégrateurs du continent ; la renonciation aux discours prophétiques, au profit de la réalisation et la matérialisation des engagements pris par les politiques ; l'opérationnalisation des institutions financières de l'Union africaine, à savoir la Banque centrale africaine, le Fonds monétaire africain et la Banque africaine d'investissement, en vue d'accélérer l'intégration régionale et le développement socioéconomique du continent par la mobilisation des ressources et la gestion du secteur financier. La bonne gouvernance dans la gestion des finances publiques ; la renonciation au repli identitaire et l'accélération de l'intégration africaine, etc.

Par ailleurs, la conférence préparatoire de la région Afrique centrale a réaffirmé l'importance de la collaboration et de l'intégration pour atteindre les objectifs de l'Agenda 2063 de l'Union africaine. Enfin, les participants ont exprimé leur engagement à transformer les ambitions en réalités tangibles, renforçant ainsi l'optimisme pour une Afrique unie, prospère et intégrée.