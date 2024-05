Comores: Azali Assoumani promet de renforcer les partenariats en faveur de la Zlécaf

Réélu président de la République, le chef de l'Etat comorien, Azali Assoumani, a été investi le 26 mai à Moroni, en présence de cinq de ses homologues africains dont le Congolais Denis Sassou N'Guesso et de plusieurs délégations étrangères.

Dans son discours prononcé lors de la cérémonie de son investiture, le président comorien, Azali Assoumani, a défendu son bilan, évoquant aussi d'autres sujets comme la relance économique, et s'est engagé pour une nation « unie et solidaire ».

«En ma qualité de président de la République des Comores, garant des institutions et premier défenseur de l'intérêt national, je mettrai tout en oeuvre pour garantir la paix, la sécurité, la cohésion nationale et l'intégrité territoriale de notre pays », a déclaré le chef de l'Etat comorien. Il a appelé à une « étroite collaboration » avec les nouveaux gouverneurs qui ont également prêté serment dimanche afin de « bâtir ensemble une nation davantage unie et solidaire offrant des perspectives nouvelles à son peuple pour plus de paix et de développement ».

En dépit des différentes crises qui se sont succédé durant la période 2019 à 2023, « l'Union des Comores a pu enregistrer une croissance économique positive autour de 3 % avec l'objectif de la faire passer à 5 % ou plus au cours des cinq prochaines années », a-t-il précisé.

%

Pour les années à venir, il a promis notamment de renforcer les partenariats avec les investisseurs en faveur notamment de la zone de libre-échange continentale africaine. En effet, il a appelé à s'efforcer d'attirer davantage d'investisseurs venant de pays et organisations partenaires et tirer parti de la Zone de libre-échange continentale africaine (Zlécaf). « C'est ensemble que nous devons et que nous pouvons renforcer nos institutions, promouvoir les libertés démocratiques et consolider ainsi la démocratie et l'Etat de droit dans notre pays, et faire gagner notre nation », a-t-il dit. « Avec l'appui financier de l'AFD, une société de fonds de garantie dont les banques commerciales sont les actionnaires majoritaires sera agréée par la Banque centrale, dans les mois à venir. Cette société va accorder des crédits aux entrepreneurs porteurs de projets inscrits dans le PCE », a assuré le président comorien.

Tout en remerciant les Comoriens qui lui ont renouvelé leur confiance, le président comorien a rappelé qu'il s'était engagé depuis 2016 en faveur d'un programme de développement socioéconomique fondé sur une croissance économique forte qui permettra aux Comores d'accéder au rang des pays émergents à l'horizon 2030. Azali Assoumani a été réélu président au premier tour de l'élection présidentielle comorienne tenue le 14 janvier dernier. Selon les résultats définitifs proclamés par la Cour suprême, il a obtenu 99.541 voix, soit 57,02 % des suffrages exprimés.