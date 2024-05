Congo-Brazzaville: Réseau des jeunes parlementaires - Le pays représenté à la réunion de Paris

Le député Yves Fortuné Moundélé-Ngollo Ehourossia a pris part, du 22 au 24 mai dans la capitale française, à la réunion des jeunes parlementaires francophones de moins de 40 ans. Une rencontre qui a permis aux participants de formuler un avis destiné au prochain sommet des chefs d'Etat de la Francophonie, sur le thème « L'amélioration de la mobilité citoyenne dans la francophonie pour promouvoir la création, l'innovation et l'entrepreneuriat ».

Venus de nombreux pays, les jeunes parlementaires francophones ont suivi plusieurs thématiques dont les principales portaient, entre autres, sur les obstacles à la mobilité dans l'espace francophone, notamment des procédures d'accès aux visas jugées trop longues et un nombre excessif de refus ; la nécessité d'établir un visa spécifique pour les entrepreneurs francophones. Ils ont été également édifiés sur la proposition d'étendre le modèle Erasmus à l'ensemble de l'espace francophone pour les étudiants ; la facilitation de l'accès aux stages d'étudiants dans tout l'espace francophone ; l'équilibrage de la mobilité pour favoriser les échanges culturels et sportifs. Il y a eu aussi des thématiques sur l'amélioration de la mobilité dans le domaine de la santé ; le renforcement des partenariats entre les universités francophones ; la promotion du volontariat.

Des leçons à tirer de ces retrouvailles, il faut noter le fait qu'une distinction nette a été faite entre immigration et mobilité qui sous-entend un retour au pays d'origine. Rapporteur de circonstance, le député Yves Fortuné Moundelé-Ngollo Ehourossia a présenté à l'assistance les activités passées et futures du Réseau des jeunes parlementaires francophones. En effet, l'ensemble des conclusions de la réunion sera rendu public prochainement et comprendra une synthèse des mesures pertinentes susceptibles d'être mises en oeuvre dans les différents pays de la Francophonie.

« Ce document reprendra les principaux constats et recommandations établis par les parlementaires francophones, articulés autour de quatre catégories de publics identifiés : la mobilité estudiantine et des jeunes (volontaires, apprentis, élèves en fin de secondaire, etc.) ; la mobilité scientifique et professorale ; la mobilité économique (chefs d'entreprise, entrepreneurs, employés, etc.) ; la mobilité culturelle et sportive ; la mobilité des acteurs politiques (membres des gouvernements, parlementaires, élus locaux) », a expliqué le député de la circonscription électorale unique d'Ongogni, dans le département des Plateaux.

Yves Fortuné Moundelé-Ngollo Ehourossia s'est entretenu, en marge de la rencontre, avec plusieurs personnalités dont le directeur des Réseaux et des programmes de volontariat de France, Thomas Cossé, de l'analyste politique senior à l'Organisation de coopération et de développement économiques (OCDE), division des migrations internationales, Jonathan Chaloff. Il a également accordé son hospitalité au chercheur et conseiller en politique publique à l'OCDE, Hanafi Tessa ; au Groupe des ambassadeurs francophones de France conduit par Vijayen Valaydon ; à la responsable du Département communication de Station F, le plus grand incubateur de startups au monde ; à la directrice du Département du patrimoine et des collections, Anne-Solène Rolland, et à la cheffe du Service des publics, de l'action culturelle et de la communication de la Maison de la Nouvelle-Calédonie, Anne Bihan.

Le réseau a, par ailleurs, élaboré une communication à l'attention de la secrétaire générale de la Francophonie, Louise Mushikiwabo.