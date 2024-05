Congo-Brazzaville: Vie des partis - Parfait Iloki commente les dernières actualités nationales

Le secrétaire permanent du Parti congolais du travail (PCT) chargé de la communication, des technologies de l'information et de la communication, porte-parole de l'organisation, Parfait Iloki, a commenté sur Canal fuseaux diffusion, une chaine en ligne, les dernières actualités nationales.

A la question de savoir si les coups d'Etat qui secouent l'Afrique ces derniers temps constituent des sujets de réflexion pour le PCT, Parfait Iloki pense qu'une formation politique, dans un régime démocratique, ne peut faire des coups d'Etat l'objet de ces préoccupations. Certes, a-t-il ajouté, ces sujets pourraient constituer des questions d'analyse ; sinon, a-t-il conclu, il s'agit de l'anarchie.

Invité à s'expliquer sur la vie de son parti actuellement, le porte-parole du PCT a déclaré : « Notre parti vit très bien parce que nous sommes territorialement représentés et nous sommes la plus vieille formation politique du Congo ». A propos du prochain congrès, Parfait Iloki a indiqué qu'ils sont en train de travailler sur la question.

A propos de ces prochaines assises, le journaliste lui a demandé si le PCT utilise les fonds de l'Etat pour les organiser. Faux, a répondu Parfait Iloki. « Nous avons plusieurs militants ainsi que les élus et autres cadres qui versent régulièrement des cotisations statutaires comme l'exigent nos textes fondamentaux ». De plus, a-t-il expliqué, l'Etat finance les partis politiques en fonction du nombre de leurs élus. Logiquement, le PCT est le mieux financé parce qu'il a plus d'élus.

Abordant la question relative à l'accusation faite à tort ou à raison au PCT de déstabiliser les autres formations politiques, Parfait Iloki a rétorqué qu'il se réserve de s'immiscer dans les affaires des autres partis politiques avec lesquels le PCT entretient d'excellentes relations. « S'il y a des crises internes au sein de ces formations politiques, nous compatissons avec elles et nous disons qu'ainsi va la démocratie », a-t-il commenté.

Au sujet de la vente des terres congolaises aux Rwandais, le porte-parole du PCT renvoie les Congolais à s'imprégner des dossiers avant d'inonder la toile des commentaires. « Il faut avoir accès aux dossiers pour comprendre. Le reste, c'est la politisation. Ce n'est pas pour la première fois que les terres soient mises en concession dans notre pays. Je me pose la question de savoir pourquoi il y a eu autant de politisation pour cette question. Mais vous êtes libre de poser la question qui s'occupe de ce contrat », a-t-il renchéri.

Sur les questions d'eau et d'électricité, le porte-parole a assuré que le PCT travaille avec le gouvernement sur toutes les thématiques. L'exécutif a quand même fait beaucoup d'efforts dans ces deux domaines. En dehors de Brazzaville et de Pointe-Noire, à l'intérieur du pays, les questions d'eau et d'électricité ne se posent plus.

A propos du récent recensement, Parfait Iloki est surpris par les commentaires de certains partis politiques qui rejettent les résultats de cette opération. « C'est une insulte que de ne pas reconnaitre le travail réalisé par le gouvernement avec l'appui technique des partenaires au développement », a-t-il réagi.

Parlant d'une information qui aurait fuité sur internet à propos d'un « prétendu » nouveau découpage administratif, le porte-parole du PCT a déclaré : « Dans tous les cas, un pays ne peut pas s'arrêter de fonctionner. Si un gouvernement pense que les choses ont évolué et on peut élaborer un nouveau découpage électoral, ce n'est pas une mauvaise chose ».