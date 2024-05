Algérie: Mondiaux de para-athlétisme - 'Notre bilan est très positif et nous en sommes ravis'

KOBE (Japon) — La participation algérienne aux 11es Championnats du Monde de para-athlétisme à Kobe au Japon (17-15 mai) a été qualifiée "de très positive et très honorable", par la directrice des équipes nationales (DEN) de la Fédération algérienne handisport (FAH), Nassima Amir, à l'issue de la clôture des joutes, qualificatives aux Jeux Paralympiques de Paris-2024.

Après neuf jours de compétition, l'Algérie a achevé ces 11es mondiaux avec une moisson des plus satisfaisantes, de 13 médailles (5 or, 4 argent et 4 bronze), terminant à la 9e place (meilleur pays africain et arabe), sur un total de 60 nations médaillées et plus de 100 pays participants. S'ajoute à cela deux records du monde: Safia Djelal au poids F57 (11,62m) et Athmani Skander Djamil (400m/T13 en 46.44.

Une performance qui laisse présager une bonne et fructueuse participation aux prochains Jeux paralympiques de Paris (28 août 8 septembre).

Jointe par l'APS, via les réseaux sociaux, la DEN n'a pas caché sa "joie et sa fierté" d'avoir assisté à ces mondiaux de Kobe et surtout vécu les performances des athlètes qui pouvaient être encore meilleures.

"Remporter une aussi belle moisson de médailles dans un important rendez-vous, est très positif, ceci s'ajoute aux performances des athlètes qui pour la majorité, ont amélioré leurs chronos et jets, et deux records du monde. Je ne peux que me réjouir de ce que nos athlètes ont réussi à Kobe", a déclaré Nassima Amir, tenant à féliciter les athlètes, entraineurs et le staff médical pour les efforts consentis, avant et durant ces joutes.

Lors du dernier mondial à Paris (juillet 2023), l'Algérie avait engagé 23 athlètes, terminant à la 21e place (3 or, 1 argent et 3 bronze) sur 61 pays classés et 107 participants.

La volonté des athlètes à vouloir honorer l'Algérie dans un rendez-vous très relevé au plan technique et en présence de gros calibre du para-athlétisme mondial, a été à l'origine de la belle prestation fournie par les athlètes algériens, dont deux nouveaux qui ont brillé par leurs performances, avec à la clé des médailles pour leur première compétition d'envergure dans leur carrière sportive.

Il s'agit de Lazhar Ziamni, médaillé d'argent au poids F38, et Fakhreddine Theilaidjia, médaillé de bronze au 400m T36. En plus de ces consécrations, les deux athlètes ont amélioré leur propre performance.

"Theilaidjia et Ziamni sont une grosse surprise pour la DEN. Pour leur première compétition majeure, c'est surprenant ce qu'ils ont réalisé, on ne s'attendait pas à voir sur le podium, ces athlètes aux potentiels indéniables et qui méritent encouragement et une bonne prise en charge", a relevé Nassima Amir.

Pour la responsable des équipes nationales, aucun des athlètes engagés à Kobe n'a démérité, même ceux habitués aux consécrations dans ce genre de compétition, mais qui, cette fois-ci, n'ont pas pu avoir des médailles, à l'image de Boudjadar (F33), Gasmi (F32), Kardjena (F33), Bahlaz (F32). Dans leurs concours, ces athlètes ont réussi leurs propres performances qui leur attribuent souvent des médailles.

Interrogé sur l'objectif principal du mondial de Kobe, à savoir arracher des places supplémentaires pour les paralympiques de Paris-2024, la DEN a souligné que le rendez-vous a permis à l'Algérie d'arracher des places, en plus des 13 déjà acquis (lors des mondiaux de Paris-juillet), et les portes restent ouvertes pour en obtenir d'autres, prochainement.

"Pour les résultats et performances réalisés à Kobe, à l'image des médailles d'or et argent obtenues, notre quota pour les Jeux paralympiques de Paris a forcément augmenté. En para-athlétisme, il faut savoir qu'en plus des médailles remportées lors des mondiaux et meetings qualificatifs, il y a d'autres paramètres techniques et équations propres à la discipline qui entrent en jeu et sont applicables. L'IPC attribue des points à la haute performance réalisée par les athlètes, à leur participation aux différents meetings et Grand Prix dont le prochain meeting, prévu à Paris en juin, entre autres", a expliqué Nassima Amir.

Outre ces calculs, elle ajoute que les internationaux algériens auront la possibilité d'arracher des billets pour les JP-2024, à l'occasion du Championnat d'Algérie Open (juillet à Oran) qui a été officiellement homologué par l'IPC (Comité International Paralympique).

"Avant les mondiaux de Kobe, on avait 13 places acquises pour les JP, et les résultats de ces mondiaux nous ont permis d'en avoir d'autres, mais pour l'instant, il est prématuré de donner un chiffre définitif, car il y a des paramètres arrêtés par l'instance internationale qui permettent aux athlètes d'engranger des points. Je peux vous assurer que l'Algérie a la possibilité d'élever le nombre de place à Paris. En plus, on a réussi à intégrer notre prochain Championnat d'Algérie de para-athlétisme en Open, dans le calendrier de l'IPC et cela est synonyme d'une chance de qualification de plus pour nos athlètes", a assuré la DEN.

La première place des Mondiaux de para-athlétisme de Kobe a été remportée, comme attendue, par la Chine avec 87 médailles (33or, 30 argent et 24 bronze), devant le Brésil avec 42 médailles (19 or, 12 argent et 11 bronze) et la surprise du Championnat, l'Ouzbékistan avec 13 breloques (7 or, 4 argent et 2 bronze).