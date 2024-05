Algérie: Eté 2024 - Plus de 25.000 MW d'électricité mobilisés pour une large couverture de la demande

ALGER — Le ministre de l'Energie et des Mines, Mohamed Arkab a indiqué que le Groupe Sonelgaz a mis en place un programme spécial pour couvrir la demande croissante d'électricité durant l'été prochain avec la mobilisation de 25,5 milles mégawatts (MW) de cette énergie, précisant que le pic de la consommation avait atteint 18,6 milles MW l'été dernier.

Lors d'une conférence de presse tenue, dimanche à Alger, en marge de la réunion des directeurs de distribution du groupe Sonelgaz et des directeurs de l'énergie et des mines au niveau des wilayas, M. Arkab a souligné que l'énergie qui sera mobilisée dépassera les prévisions initiales estimées à 20.000 mégawatts. "Cette mobilisation permettra d'assurer un approvisionnement adéquat en électricité et d'éviter les coupures durant cette saison qui enregistre des niveaux de consommation record", a-t-il ajouté.

Le ministre a également indiqué que le Groupe Sonelgaz avait entamé les préparatifs pour l'été prochain dès septembre 2023, en finalisant tous les travaux et projets nécessaires pour garantir un approvisionnement en électricité dans les meilleures conditions possibles pendant la période estivale.

Afin de répondre aux besoins en électricité des citoyens, toutes les mesures nécessaires ont été prises par les filiales du groupe Sonelgaz pour renforcer la production d'électricité, revoir l'organisation du réseau et renforcer certains équipements électriques capables de supporter des températures extrêmes dépassant 55 degrés, a ajouté M. Arkab qui a rassuré, par ailleurs, quant à la disponibilité de l'électricité pour tous les consommateurs, qu'il s'agisse des citoyens ou des entreprises industrielles.

Le ministre a également affirmé que toutes les mesures ont été prises en vue d'assurer une intervention permanente en cas de coupure éventuelle, par les équipes spécialisées dans la production, la distribution et le transport d'électricité et de gaz du Groupe Sonelgaz, avec pour objectif de réparer les pannes dans les plus brefs délais.

Selon les explications fournies par le ministre, de nouvelles stations d'une capacité globale de plus de 2000 mégawatts sont entrées en service au cours de cette année, qui permettront, selon lui, d'augmenter la quantité d'électricité produite à plus de 25.000 mégawatts.

Le ministre a également évoqué les efforts déployés par le groupe public et les entreprises de réalisation nationales publiques et privées, chargées de la réalisation des études et des équipements localement, sans recourir à l'importation et aux bureaux étrangers, ce qui a "contribué à la préservation des réserves en devise et à la relance de l'économie nationale".

Par ailleurs, le ministre a présenté les chiffres relatifs au taux de couverture électrique au niveau national, qui ont atteint, selon lui, 99% et concerné 11.87 millions de clients, tandis que le taux de raccordement au gaz a atteint 69%, avec 7,7 millions de clients, avant d'ajouter que les différents programmes subventionnés par l'Etat avec une valeur de 450 milliards de dinars avaient permis le raccordement de 2,4 millions de logements au réseau gazier et 450.000 au réseau électrique au cours des dernières années.

Il a en outre ajouté que l'objectif tracé d'ici fin 2025, est le raccordement de 340.000 logements au réseau électrique et 140.000 autres au réseau gazier, ce qui nécessite, selon lui, 140 milliards de dinars d'investissements publics.

Au volet économique, M. Arkab a fait savoir que 64.268 périmètres agricoles ont été raccordés au réseau électrique, en plus de 12.375 autres périmètres en cours de réalisation, 38 zones industrielles et 19 zones d'activités raccordées à l'électricité.

S'agissant du programme des "zones d'ombres", 95.000 habitations ont été raccordées à l'électricité et 331.212 habitations raccordées au gaz depuis son lancement en 2020, selon le bilan présenté par M. Arkab, qui a salué à l'occasion les efforts remarquables qui ont permis la réalisation de résultats concrets en matière de développement du secteur énergétique en Algérie.

D'autre part, 5.600.000 détecteurs de monoxyde de carbone ont été installés dans les maisons, au titre de l'opération d'installation de 22.000.000 détecteurs dans le cadre des mesures de protection des citoyens prises conformément aux orientations du président de la République, M. Abdelmadjid Tebboune, selon le ministre.

Pour sa part, le Président Directeur Général (PDG) de Sonelgaz, Mourad Adjal, a affirmé lors de cette rencontre que "l'année 2023 a été l'année des grands défis pour Sonelgaz", où ce dernier a prouvé qu'"il est une entité énergétique stratégique capable de se mettre au diapason des mutations économiques effrénés à l'intérieur comme à l'extérieur du pays, accompagnée en cela par une vision prospective et une forte volonté politique de relancer l'économie nationale".

Dans ce cadre, M. Adjal a indiqué que le groupe poursuit la concrétisation des engagements du président de la République, notamment le programme intensif de raccordement aux réseaux électrique et de gaz des régions éloignées, des périmètres agricoles, des zones industrielles et des zones d'activités, ainsi que le programme d'installation des détecteurs de monoxyde de carbone, outre, les stations de rechargement des voitures électriques, et la création de laboratoires de contrôle des appareils électroménagers fonctionnant au gaz.

Pour le bilan annuel, M. Adjal a rappelé en particulier les exportations réalisées en matière d'équipements et de services, notamment dans le domaine de la formation, vers les pays africains et européens, outre, l'exportation de l'énergie électrique, qui représentent selon lui des indicateurs encourageant à aller de l'avant et à investir les marchés extérieurs.

La rencontre annuelle des directeurs des entreprises du groupe Sonelgaz et du ministère de l'Energie et des Mines a vu la présence du ministre de l'Industrie et de la Production pharmaceutique, Ali Aoun, du ministre de l'Agriculture et du Développement rural,Youcef Cherfa, du ministre du Travail, de l'Emploi et de la Sécurité sociale, Fayçal Bentaleb, en sus de cadres du secteur de l'Energie et des Mines et des syndicalistes.