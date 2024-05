Algérie: Reprise à Alger des travaux de la 36e Conférence de l'UIPA

ALGER — Les travaux de la 36e Conférence de l'Union interparlementaire arabe (UIPA) ont repris lundi pour le deuxième jour consécutif, au Centre international des conférences Abdellatif Rahal à Alger.

Au cours de cette journée, les rapports et recommandations des commissions permanentes de l'UIPA seront entendues et une déclaration finale sanctionnant les travaux de cette conférence sera rédigée.

De plus, les rapports et recommandations des trois commissions permanentes, à savoir la commission des questions politiques et des relations parlementaires, la commission des affaires sociales, des femmes, de l'enfance et de la jeunesse, seront également présentés, outre la commission Palestine. Les participants oeuvreront ensuite à la constitution du comité de rédaction des questions financières.

Au cours de la Conférence également, M. Ahmed Baaboud du Sultanat d'Oman, sera nommé au poste de nouveau secrétaire général de l'UIPA et un hommage sera rendu à l'ancienne présidence de l'Union représentée en la personne de M. Mohsen Al-Mandalewi, président par intérim du Parlement irakien, par M. Brahim Boughali, président de l'Assemblée populaire nationale (APN) et président de l'Union interparlementaire arabe.

M. Boughali rendra aussi hommage au secrétaire général sortant de l'Union interparlementaire arabe, Fayez Al-Shawabkeh.

%

Les travaux verront également la remise aux lauréats du Prix d'excellence parlementaire arabe, un certificat, un trophée et une médaille, de la part de l'Union interparlementaire arabe.

Pour rappel, les travaux de la 36ème conférence de l'UIPA se sont ouverts, dimanche à Alger, sous la supervision du président de l'Union, le président de l'APN, M. Brahim Boughali, avec un ordre du jour dominé par la question palestinienne.

Lors de son allocution d'ouverture, M. Boughali a exprimé son souhait que cette Conférence "contribue au renforcement de l'entente arabe et à la relance des mécanismes d'action commune, et aboutisse à une position unifiée en faveur de la cause juste du peuple palestinien...".

La première journée de la Conférence a été marquée par les interventions des chefs des délégations parlementaires participant à cette rencontre, portant notamment sur la situation dans les territoires palestiniens occupés et les moyens de soutenir cette juste cause dans les fora internationaux.

La conférence a également vu la tenue des commissions permanentes de la 36ème Conférence de l'Union interparlementaire, en présence des représentants des parlementaires participants, représentés par la Commission Palestine et la Commission des questions politiques et des relations parlementaires, en plus de la Commission des affaires sociales, des femmes, de l'enfance et de la jeunesse.

Les membres des Commissions de l'Union interparlementaire arabe ont hautement apprécié les efforts déployés par l'Algérie pour contraindre le Conseil de sécurité de l'ONU à prendre une décision sur un cessez-le-feu immédiat à Ghaza. en plus de son travail permanent pour unifier les positions arabes dans les fora internationaux.

La Conférence a été précédée par la 34ème session du Comité exécutif de l'Union interparlementaire arabe.