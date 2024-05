Guinée: Économie - De graves violations et dysfonctionnement constatés à la Chambre de Commerce, la CRIEF saisie du dossier (Exclusif)

La Chambre de Commerce, d'industrie et d'artisanat de Guinée (CCIA-G) à tenu son assemblée générale ordinaire le 05 mai 2024 à Conakry. Au menu, analyse critique des états financiers, les plans d'actions sur l'exercice clos 2023 et le Budget de l'année 2024. À l'issue des travaux, des violations flagrantes et dysfonctionnements auraient été constatées par certains élus de la CCIA-G, a appris Aminata.com à travers un de ses journalistes.

Dans une note adressée à Madame la ministre du Commerce, de l'Industrie et des Mmes, ces élus ont fait savoir que la présentation du rapport de gestion des comptes exécutés en 2023 et du plan d'actions à l'assemblée générale ordinaire après la présentation du Bureau Consulaire National(BCN) est une violation flagrante des statuts de la CCIA-G.

"Le respect des textes exige que le commissaire aux comptes examine et valide les états financiers de cet exercice avant que le BCN ne fasse le rapport et le faire valider. (Art. 77 des statuts de la CCIA-G). Il en est de même de la transmission desdits documents à la Cour des Comptes. Le Bureau Consulaire National n'a apporté aucune preuve justificative concernant la non saisine du commissaire aux comptes et la Cour des Comptes sauf rappeler l'effet de l'incendie et l'explosion survenus à la société générale des pétroles le 18 décembre 2023", peut-on lire dans le mémo adressé à la ministre.

À les en croire, les actions non réalisées sont plus importantes que celles réalisées.

"Les dépenses d'investissements se chiffrent à 8.429.758.728 francs guinéens (GNF). Les dépenses de fonctionnement se chiffrent à 17. 187 046. 217 francs guinéens (GNF). La remarque fondamentale est qu'elles ne sont pas soutenues par des preuves tangibles liées à leur réalité et effectivité", dénonce-t-on dans le document.

Des déplacements fréquents à l'extérieur du pays du Président du BCN à des "coûts très élevés sans impacts positifs" sur la rentabilité de la Chambre sont également dénoncés.

"Le prix des billets d'avion et indemnités s'élèvent à 2.137.148.625 GNF pour la période de Mai - Décembre 2023", précisent ces élus consulaires.

À cela s'ajoute, la non productivité de certains membres du BCN malgré les traitements accordés. Mais aussi, les charges liées à l'Appui Institutionnel versées au département de tutelle qui "ne sont justifiées par aucune contrepartie soient 4.442.370.000 GNF".

Compte tenu de la gravité de ces violations et dysfonctionnement, ces élus consulaires suggèrent notamment, la certification des Rapports Financiers des années 2022 et 2023 par le Commissaire aux Comptes et la Cour des Comptes afin de les rendre crédibles et exécutoires selon les textes des Statuts de la CCIA-G; La production de la liste des agents recrutés au niveau du Secrétariat Général et la grille des salaires et les qualifications; La diminution des indemnités versées aux membres du BCN et l'exigence de la production des rapports mensuels de leurs activités; La réduction et la justification des déplacements à l'extérieur du pays du Président du BCN.

Selon des informations recueillies auprès de plusieurs sources proches du dossier, près d'un mois après le dépôt de ce mémo, le département n'aurait pas encore réagi.

Aux dernières nouvelles, des élus consulaires à travers leur avocat ont saisi la Cour de répression des infractions économiques financières (CRIEF).

Joint par téléphone dans l'après-midi de ce lundi 27 mai 2024, Mr Mamadou Baldé, president de la CCIA-G parle d'un montage fait par ses détracteurs. "Un dossier monté monté par des candidats malheureux ne me concerne pas. Ça ne me dit absolument rien", a-t-il dit au bout du fil.

Nous y reviendrons