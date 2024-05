Congo-Kinshasa: ESU-UOM - Clôture du deuxième colloque international, Apollinaire Cibaka salue l'esprit inquiet et puissant du professeur Kambayi Bwatshia

Les rideaux sont tombés ce samedi 25 mai sur la deuxième édition du colloque international organisé par l'Université Officielle de Mbujimayi (UOM), dans la salle de l'hôtel Métropole à Mbujimayi au Kasaï oriental. Durant trois jours, différents orateurs se sont succédés du haut de la tribune pour décortiquer l'oeuvre du Professeur Kambayi Bwatshia.

Dans son mot de clôture, le recteur de l'Université Officielle de Mbujimayi a salué la qualité du travail présenté par chaque orateur. Parlant du professeur Kambayi Bwatshia, Abbé Apollinaire Cibaka a fait l'éloge d'une personne dotée d'un esprit inquiet et puissant. Pour le numéro un de l'UOM, Kambayi Bwatshia n'est nullement « un charlatan ou un universitaire aux diplômes inféconds ».

« (...) Par penchant personnel, j'aime beaucoup le monde de la recherche, de la réflexion, du débat et de l'écriture parce qu'il l'un d'espace où l'humanité découvre et développement le meilleur de talant que la nature a enfuis en lui. Rencontrer un professeur d'université et parvenir à construire avec lui une relation intellectuelle et même affective à la fois solide et féconde c'est l'une de bénédiction que Dieu m'a donné à travers la personne et l'oeuvre de Kambayi Bwatshia. Ce professeur d'université n'est pas un charlatan c'est-à-dire un universitaire aux diplômes infeconds et nuisibles, incapable de rayonner au delà des auditoires remplis des étudiants analphabètes. Kambayi Bwatshia est plutôt un esprit inquiet et puissant qui a passé toute sa carrière à recréer la vision du monde selon l'une de ses expressions« , a dit l'abbé professeur Apollinaire Cibaka Cikongo.

Par ailleurs, le recteur de l'UOM a émis le voeu de voir le prochain colloque se tenir dans les nouveaux bâtiments de son université, encore en construction. Apollinaire Cibaka a précisé, par la même occasion, que la publication et le vernissage des actes de ce colloque interviendront au mois de septembre prochain.

Il sied de noter que cette journée de clôture a été marquée par l'intervention magistrale du professeur Kambayi Bwatshia, la personnalité honorée par l'Université Officielle de Mbujimayi à travers ce colloque. Le recteur de l'Université des Sciences de l'Information et de la Communication (UNISIC) a exploité le thème suivant : « Demain, un Congo plus beau qu'avant, les conditions de réalisation d'un rêve ».

« Kambayi Bwatshia et les questions sociales Congolaises. Examens critiques et relectures contextuelles », était le thème de cette deuxième édition du colloque international de l'UOM.