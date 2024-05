Congo-Kinshasa: Le respect des biens de l'Etat s'impose - Vital Kamerhe sollicite la collaboration de l'IGF et la Cour des Comptes

Il n'entend pas perdre la moindre minute, ni laisser flanc au dérapage sous cette nouvelle ère qui souffle à l'Assemblée Nationale, depuis sa prise des fonctions le jeudi 23 mai dernier, au terme d'un vote écrasant qui l'a porté en tant que nouveau speaker de la Chambre basse du Parlement.

Sortant de la grandiose cérémonie de remise-reprise avec le bureau provisoire, Vital Kamerhe a signifié son intention de collaborer, cette fois-ci, avec l'Inspection Générale des Finances et la Cour des Comptes afin d'assurer un contrôle à priori de la gestion des deniers publics.

« Nous appliquerons les lois du pays pour assurer une bonne gouvernance. Nous collaborerons avec l'Inspection Générale des Finances et la Cour des Comptes pour instaurer un contrôle parlementaire pour restaurer le respect des lois et des biens de l'Etat publics dans le chef des dirigeants et mandataires publics », s'est-il exprimé.

Pour lui, le contrôle qui prime étant celui à priori, il s'avère nécessaire d'instaurer un véritable respect des biens de l'Etat. Car, a-t-il précisé, « par cette action, nous voulons travailler activement pour le bien de notre population et non nous enrichir. Ce travail est immense et nous sommes prêts à l'accomplir dans la droite ligne de la vision du Président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo ».

Pour rappel, le nouveau bureau de l'Assemblée Nationale se présente comme suit :