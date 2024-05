Congo-Kinshasa: En présence des illustres personnalités et professionnels du secteur, FONAREDD - Bavon N'sa Mputu dresse le bilan et les perspectives du partenariat RDC-CAFI

Secrétaire exécutif du Fonds National REDD, Bavon N'sa Mputu a livré un exposé magistral portant sur le bilan d'actions de la 1ère phase et les perspectives de la 2ème phase du partenariat entre la RD. Congo et CAFI. Particulièrement, dans le cadre de cette 2ème phase, il a affirmé que le Gouvernement de la République et CAFI souhaitent ainsi mettre en place un programme de PSE en faveur des forêts et des populations de la RDC (la Stratégie-cadre nationale REDD+ de la RDC, 2012).

Les attentes

«Les PSE visent à la fois à responsabiliser et à inciter les utilisateurs des ressources foncières et forestières à adopter des pratiques plus durables. Réduction de pressions sur les forêts et reconstitutions de stocks de carbone 25 26. Au-delà des avantages environnementaux évidents, mais aussi financiers, c'est-à-dire, les PSE peuvent être un mécanisme important pour promouvoir une croissance inclusive via le transfert des ressources monétaires nécessaires directement aux groupes appauvris. Le mécanisme des PSE -basé sur la performance- permet par ailleurs de responsabiliser les acteurs de toute la chaîne de mise en oeuvre des PSE : les bénéficiaires directs mais également les multiples organisations qui les appuient et les encadrent... Pour toutes ces raisons, il s'agit d'un chantier prioritaire du Gouvernement dans le cadre du Partenariat RDC-CAFI», a déclaré Bavon N'sa Mputu face à l'assemblée réunie pour la circonstance.

%

Rappel des objectifs

«Pour rappel, la République Démocratique du Congo (RDC), a adhéré en septembre 2015 à l'initiative pour la Forêt de l'Afrique Centrale (CAFI), en marge de la 69ème session de l'Assemblée générale des Nations Unies, ce après un consensus national sur les moteurs de la déforestation ci-dessous, dans l'ordre : Agriculture, Energie, Exploitation forestière, Aménagement du territoire, Foncier, Démographie. Le Fonds national REDD a été identifié dans le cadre du plan national de préparation à la REDD comme un mécanisme financier permettant d'assurer le financement du plan national d'investissement REDD+, et a été capitalisé à ce jour par 2 deux partenariats entre CAFI et le Gouvernement de la RDC. CAFI consiste en un partenariat pour adresser de manière intégrée les moteurs de la déforestation, et concerne six (6) pays forestiers d'Afrique centrale (Gabon, République du Congo, Guinée Equatoriale, Cameroun, République Centrafricaine et République Démocratique du Congo) », a-t-il présenté d'entrée de jeu.

Par la suite, Bavon N'sa Mputu a rappelé que la première phase du partenariat RDC-CAFI, signée en 2016 par une Lettre d'Intention, était estimée à un financement de 190 millions USD. Tandis que la seconde lettre d'Intention portant sur le renouvellement et l'élargissement d'un partenariat pour un Développement Vert, est endossée depuis le 2 novembre 2021, en marge de la COP 26, par le Chef de l'Etat Félix Tshisekedi et le Premier Ministre Britannique Boris Johnson, au nom du Conseil d'Administration de CAFI.

«Pour la LOI 2, une allocation initiale de 500 millions USD en provenance du Fonds Fiduciaire de CAFI pour la RDC sur la période 2021-2026. Au travers de ce partenariat, le Gouvernement de la RDC s'est engagé d'assurer les réformes structurelles du cadre-macroéconomique dans les secteurs moteurs de la déforestation et d'implémenter les investissements territoriaux PIREDD de mise à niveau des pratiques vertueuses dans la production Agricole, conservation et protection des écosystèmes forestiers », a-t-il rajouté.

Objectifs du nouveau partenariat

Poursuivant son intervention, Bavon N'sa Mputu a indiqué que le nouveau partenariat RDC-CAFI, inscrit dans la période 2021-2023, vise à stabiliser le couvert forestier à 63,50% ainsi qu'à réduire la pauvreté et améliorer les conditions de vie à matérialiser selon les politiques sectorielles et habilitation du cadre macro-économique à savoir : politique agricole, politique énergétique, politique d'aménagement du territoire et politique démographique.