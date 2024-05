Maroc: M. Ait Taleb préside à Genève une réunion sur l'impact de l'isolement social sur la santé publique

Genève — Le ministre de la Santé et de la Protection sociale, Khaled Ait Taleb, a présidé, lundi à Genève, une séance de travail de haut niveau axée sur les effets profonds de l'isolement social sur la santé publique.

Au cours de cette séance, organisée par la Mission permanente des États-Unis à Genève en coordination avec les États membres représentés à la Commission sur le lien social de l'Organisation mondiale de la santé (OMS), le ministre a souligné l'importance de la promotion de la cohésion sociale et son rôle vital dans le soutien à la santé des individus et des communautés.

Il a attiré l'attention sur les défis croissants posés par l'isolement social à l'échelle mondiale, précisant que "l'isolement social représente un risque important pour la santé mentale et physique, affectant directement la qualité de vie des individus".

Et de préciser que cette menace est exacerbée par les changements démographiques et sociaux tels que le vieillissement de la population et l'impact de la pandémie de COVID-19, ainsi que par les progrès technologiques pouvant contribuer à l'aggravation de cet isolement.

Des études ont montré que l'isolement social et la solitude sont des facteurs de risque pour la santé similaires aux maladies chroniques telles que le diabète, la pollution de l'air et le tabagisme, a-t-il dit, notant que l'OMS reconnaît l'importance des environnements sociaux dans la promotion de la santé publique, car le lien social est l'un des principaux piliers avec la santé physique et mentale.

M. Ait Taleb a également annoncé que le Royaume du Maroc accueillera la deuxième réunion en présentiel de la Commission sur le lien social de l'OMS en septembre prochain, ajoutant que cet événement constituera un jalon important dans les efforts mondiaux visant à lutter contre l'isolement social et à promouvoir le bien-être.

Le ministre conduit la délégation marocaine à la 77e Assemblée mondiale de la santé, qui s'est ouverte lundi et dont les travaux se poursuivront jusqu'au 1er juin sous le thème "Un monde mobilisé pour la santé, la santé pour tout le monde".