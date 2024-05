Maroc: Marhaba 2024 - Le port d'Al Hoceima à pied d'oeuvre pour accueillir les MRE dans les meilleures conditions

Al Hoceima — Le port d'Al Hoceima est à pied d'oeuvre pour accueillir les Marocains résidant à l'étranger (MRE) dans les meilleures conditions, dans le cadre de l'opération "Marhaba 2024".

Ainsi, une série de mesures pratiques et logistiques ont été prises pour garantir un accueil optimal des voyageurs et assurer la réussite de l'opération de transit.

Dans ce sens, le directeur du port, Adil El Bardi, a mis en l'accent sur les efforts déployés au niveau du port d'Al Hoceima pour assurer la mise en oeuvre du plan d'action élaboré par la Fondation Mohammed V pour la solidarité, ainsi que tous les intervenants dans l'opération Mahraba.

Dans une déclaration à la MAP, le responsable a précisé que ce plan comprend une série de mesures organisationnelles et opérationnelles, en vue d'assurer la réussite de cette opération à l'instar des années précédentes.

Concernant les installations portuaires, M. El Bardi a fait savoir que des améliorations ont été apportées aux aires d'accueil et d'attente, ainsi qu'aux services offerts à l'intérieur et à l'extérieur de la station maritime, en plus du renforcement de la sécurité et la signalisation dans toutes les zones de la station.

Parmi les mesures adoptées figure également le renforcement des moyens de surveillance de la gendarmerie royale pour garantir la sécurité de la navigation maritime au sein du port, a-t-il relevé, notant que les équipements de la station maritime ont également été renforcés pour assurer la sécurité des passagers et des marchandises, ainsi que pour répondre aux normes d'hygiène et de santé publique.

En termes d'organisation, le responsable a affirmé que des mesures ont été prises pour accélérer le transit des passagers et leurs bagages, notamment en renforçant les ressources humaines chargées de la surveillance des données.

De plus, une ligne maritime directe entre le port d'Al Hoceima et le port de Motril, avec un départ quotidien, a été mise en place pour faciliter le transit des MRE, a-t-il noté.

Le dispositif mis en place comprend également le renforcement de la sécurité et la sûreté lors de l'accostage et du débarquement des passagers, à travers l'augmentation des éléments de surveillance relevant de l'Agence nationale des ports, ainsi que la mise en place d'une cellule composée des différentes autorités au sein du port, qui sera chargée de recevoir et de traiter rapidement les plaintes des passagers, en plus du renforcement des moyens de communication avec les voyageurs.

Dans la même lignée, le directeur du port a souligné que des réunions périodiques entre les différentes autorités sont programmées pour évaluer en temps réel le déroulement de l'opération Marhaba.