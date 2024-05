Ile Maurice: Les femmes centenaires - Ces guerrières au grand coeur

Chaque pays célèbre la fête des mères et des pères à des dates spécifiques. À Maurice, la tradition veut que cette fête soit dédiée aux parents le dernier dimanche de mai. Et comment ne pas penser aussi aux grands-parents en cette occasion ? Certains ont même atteint, voire dépassé, les 100 ans. Quel est donc le secret d'une telle longévité ? Un élément de réponse...

D'année en année, on constate que les Mauriciens vieillissent bien. En effet, à ce jour, selon les derniers chiffres du ministère de la Sécurité sociale, Maurice et Rodrigues comptent 183 centenaires, dont 171 à Maurice et 12 à Rodrigues. Malgré leur âge avancé, plusieurs conservent un esprit vif et continuent à jouer un rôle central au sein de leur famille.

Sorab Mowlabucus en témoigne : sa mère, Hubeebah Sakeechane, qui a célébré son anniversaire le 8 mars, est toujours la cheffe de famille. «Elle reste la boss», confie-t-il en souriant. Il décrit sa mère comme une femme courageuse, prête à se sacrifier pour élever ses trois enfants (deux filles et un garçon). «Jusqu'à ses 75 ans, elle s'occupait encore de six vaches.»

Hubeebah Sakeechane, pour ses 100 ans, entourée par son fils et sa fille ainsi que la ministre Fazila Jeewa-Daureeawoo et le PPS Ismaël Rawoo.

Sa mère, ajoute-t-il, a également beaucoup travaillé dans les champs de légumes. «Elle s'est toujours nourrie de ce que la terre pouvait lui offrir. Elle aime encore aujourd'hui manger du baton mouroum avec des pommes de terre ou des bringelles ainsi que toutes sortes de brèdes avec des grains secs. Je tiens à préciser qu'elle n'est pas végétarienne.» Depuis plusieurs années, Hubeebah Sakeechane vit avec lui. «On pourrait dire que c'est nous qui vivons avec elle», confie-t-il. «Elle comprend presque tout ce que nous lui disons. Toutefois, depuis deux ans, nous avons engagé une garde-malade qui s'occupe d'elle pendant la journée. Le soir, c'est nous qui prenons soin d'elle. Heureusement qu'elle n'est pas une personne compliquée.»

Sorab affirme qu'il reste très proche de sa mère. «Même aujourd'hui, elle s'inquiète toujours de savoir si j'ai mangé ou pris mon thé. Il existe entre nous une confiance difficile à expliquer.» Pour lui, elle reste le pilier de la maison, malgré son âge avancé. «Il est vrai que depuis ces cinq dernières années, après une chute où elle s'est fracturé le fémur, elle n'est plus aussi vive mais elle reste ma guerrière.» Elle est également entourée de six petits-enfants et quatre arrière-petits-enfants.

Qualité de vie

Le Dr Vasantrao Gujadhur soutient que cette proximité familiale est un facteur important, qui contribue à la longévité des Mauriciens. Selon lui, plusieurs causes expliquent ce phénomène. Tout d'abord, il souligne qu'il existe plus de 5 000 personnes âgées de 90 à 99 ans. «Quand nous parlons de longévité, il faut aussi parler de la qualité de vie. Est-ce que ces personnes âgées de 100 ans et plus sont alitées, peuvent-elles se déplacer ou sont-elles indépendantes ?» Il va sans dire que l'espérance de vie à Maurice et à Rodrigues continuera à augmenter. «Aujourd'hui, elle atteint la barre des 75/76 ans et les femmes sont toujours plus nombreuses que les hommes à atteindre cet âge.»

Pour l'ancien directeur de la santé publique, il est essentiel de reconnaître que le statut social des personnes âgées s'est amélioré. «Il faudrait mener une étude pour déterminer si ces personnes vivent au sein de leur famille ou seules pour mieux comprendre cet aspect.» En effet, plus une personne est entourée, plus elle ressent un sentiment de plénitude, qui contribue à une vie sereine et à une plus grande longévité. En effet, lorsqu'une personne a ses proches autour d'elle, elle bénéficie d'une meilleure alimentation, de médicaments adéquats et d'un suivi médical continu. «Nous savons que la Sécurité sociale rend visite aux patients, tandis que certains, plus aisés, se rendent dans des cliniques privées. Sans oublier que la pension joue un rôle important. De nombreux proches ont décidé de ramener leurs aînés chez eux, un facteur à ne pas négliger.»

Les centenaires reçoivent aujourd'hui une pension de Rs 28 710 et bénéficient de plusieurs facilités. La grande majorité sont des femmes - 142 à Maurice. De plus, selon les scientifiques interrogés par le site futura-sciences.com, les femmes possèdent des avantages biologiques liés à leurs hormones. «Les oestrogènes joueraient un rôle protecteur contre les maladies cardiovasculaires. Les femmes auraient également un meilleur système immunitaire que les hommes, qui sont plus vulnérables aux virus. Par ailleurs, le système immunitaire des femmes vieillit moins rapidement que celui des hommes.»