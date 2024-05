Ile Maurice: Une synergie innovante pour un tourisme durable à Rodrigues

Un tournant pour la compagnie Phoenix Beverages. En effet, Rodrigues se prépare à accueillir une initiative révolutionnaire avec le lancement de By the C with Awanam. La conférence qui s'est tenue jeudi a dévoilé le partenariat entre Phoenix Beverages et C Rodrigues Mourouk qui vise à enrichir l'expérience touristique sur l'île avec un mélange unique de luxe décontracté et de durabilité.

Depuis son lancement en 2022, la bière artisanale mauricienne Manawa, produite par Phoenix Beverages, a conquis les Mauriciens grâce à ses saveurs variées, et à son engagement envers l'océan et la culture locale. Avec un investissement de Rs 25 millions dans la Manawa Craft Brewery Plant, Phoenix Beverages renforce son engagement pour un développement durable. La soirée de lancement de By the C with Awanam, s'est tenue au Phoenix Club. En présence de Bernard Theys, Chief Executive Officer de Phoenix Beverages, et de Christophe Ramdiane, Cluster General Manager de Constance Hotels, Resorts & Golf, l'événement a mis en lumière la synergie entre la culture Awanam et le style de vie développé par C Rodrigues Mourouk.

By the C with Awanam a été conçu pour offrir une immersion profonde dans la culture insulaire aux visiteurs de Rodrigues. En collaboration avec Constance Hotels, Resorts & Golf, cette initiative promet une série d'aventures et d'activités nautiques, mettant en valeur un style de vie maritime actif et respectueux de l'environnement. Bernard Theys en a souligné l'importance : «La collaboration avec le groupe Constance nous permet de renforcer davantage Awanam, avec des valeurs d'authenticité, de responsabilité et d'aventure. Nous sommes fiers de notre engagement pour la durabilité à Rodrigues.» De son côté, Christophe Ramdiane a précisé que By the C with Awanam est une synergie parfaite entre le concept de vacances dynamiques et l'esprit festif d'Awanam.

%

Le concept inclut aussi un calendrier annuel de six événements, réunissant des artistes mauriciens et rodriguais. Les festivités commenceront les 31 mai et 1er juin avec des performances d'Annega et de Dj Lefunk. Lors de la soirée de lancement, les invités ont pu explorer la Manawa Craft Brewery Plant et déguster la nouvelle saveur Cherry Bomb. Dewald Goosen, maître brasseur, a offert une expérience sensorielle unique, tandis que le chef Sandeep Soopaul de The Bamboo Restaurant & Bar a impressionné avec des accords mets et bières mettant en avant les saveurs de Rodrigues. Les bières Manawa ont été associées à des plats spécialement conçus pour mettre en valeur leurs caractéristiques uniques.

Avec By the C with Awanam, Phoenix Beverages et Constance Hotels, Resorts & Golf démontrent leur engagement à créer un tourisme durable à Rodrigues, tout en offrant des expériences mémorables qui célèbrent la culture et l'environnement de l'île. Ce projet innovant est une étape majeure vers un futur plus vert et plus responsable pour l'industrie touristique de Rodrigues.