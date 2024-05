Ethiopie: Un forum d'affaires éthio-pakistanais est en cours pour renforcer la collaboration économique.

Addis Abeba — Le forum de consultation des entreprises est organisé par l'Éthiopie et le Pakistan à Addis-Abeba pour renforcer les relations bilatérales et renforcer les liens commerciaux et économiques entre les deux pays.

Le forum a réuni plus de 80 hommes d'affaires pakistanais et représentants de la Chambre de commerce du Pakistan ainsi que des propriétaires d'entreprises renommées.

Le ministre du Commerce et de l'Intégration régionale, Gebremeskel Chala, ainsi que de hauts responsables de diverses institutions gouvernementales ont également participé au forum.

S'exprimant lors de la séance d'ouverture du forum, la ministre d'état des affaires étrangères, Birtukan Ayano, a dévoilé que ce forum jouerait un rôle important dans le renforcement du partenariat économique et du renforcement des relations entre l'Éthiopie et le Pakistan.

"Je suis convaincu que ce forum sera une plate-forme idéale pour promouvoir et approfondir la coopération économique entre nos deux nations et présenter des opportunités d'affaires et d'investissement pour le monde des affaires", a noté la ministre d'État.

Elle a ajouté que ce forum consolidera davantage les relations interentreprises expliquant que les relations économiques entre les deux nations ont récemment suivi une trajectoire ascendante.

Selon elle, les engagements antérieurs dans divers domaines entre l'Éthiopie et le Pakistan ont été cruciaux pour le renforcement des relations bilatérales entre les deux pays.

Birtukan a également révélé que ces mesures seraient également indispensables pour créer un environnement propice permettant aux communautés d'affaires d'exploiter les opportunités commerciales.

En outre, le vol d'Ethiopian Airlines d'Addis-Abeba à Karachi joue un rôle important dans la connexion du Pakistan avec l'Afrique, en particulier dans le renforcement des relations économiques et humaines entre les deux pays, a indiqué le ministre d'État.

Expliquant le climat propice à l'investissement et les demandes sans cesse croissantes d'investissements directs étrangers (IDE), elle a assuré qu'il existe une immense opportunité d'investir en Éthiopie, car l'investissement a été priorisé dans la deuxième phase du programme de réforme de l'économie locale du pays, qui a été mis en oeuvre.

Le directeur général de l'autorité pakistanaise du commerce et du développement, Muhammed Zubair, a déclaré que la délégation comprend environ 40% de personnes qui sont maintenant revenues ici en Éthiopie, après avoir effectué la même visite l'année dernière pour explorer les opportunités commerciales de l'Éthiopie.

Ces investisseurs sont convaincus que l'Éthiopie est un pays préférable et important pour leurs affaires et leurs investissements, a souligné le directeur général.

Il a déclaré qu'ils sont ici pour des affaires sérieuses et qu'ils participeraient à toutes ces réunions et engagements ici en Éthiopie.

La délégation, composée de 80 investisseurs pakistanais et propriétaires d'entreprises renommées, devrait également visiter les parcs industriels de Bole Lami, de Kilinto et d'Adama.