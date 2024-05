Congo-Brazzaville: Jesah Ayessa recruté par l'AC Ajaccio

Révélé au grand public lors du parcours du Puy en Coupe de France, le défenseur central de 24 ans s'est engagé pour deux ans en faveur de l'AC Ajaccio.

Né à Paris et formé à Sochaux, Jesah Ayessa Mabepa Ondze a disputé vingt et un matches de N2 et cinq en Coupe de France avec des performances remarquées face à Laval et surtout Rennes.

Passé par le National 3 (Sochaux B, Gueugnon) et le National 2 (Romoratin) avant de poser ses bagages au Puy-en-Velay l'été dernier, le Franco-Congolais d'1m88 grimpe de trois étages et va découvrir la Ligue 2.

Première recrue estivale de l'ACA, Jesah Ayessa est désormais lié jusqu'en juin 2026. Le droitier rejoint Christopher Ibayi, arrivé en janvier dernier et portera le numéro 31.

A son sujet, Johan Cavalli, le coordinateur sportif du club résume : « Jésah est un défenseur central très costaud, athlétique, il a de la vitesse et de la force. Nous le suivions depuis pas mal de temps, notamment avec Mehdi Mostefa, nous avons vu beaucoup de ses matches. On croit fort en son potentiel. C'est un joueur qui a faim, il a un profil comme on en trouve plus beaucoup dans notre giron ».