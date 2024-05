Congo-Brazzaville: Le Cema de Mindouli mis en service

Le ministre de l'Agriculture, de l'Elevage et de la Pêche, Paul Valentin Ngobo, a inauguré, le 24 mai, l'antenne du Centre d'exploitation des machines agricoles (Cema) de Mindouli, dans le département du Pool.

Mise en service en présence des autorités départementales, l'antenne de Mindouli permettra aux producteurs de louer des tracteurs et autres machines agricoles à des prix démocratiques afin de contribuer à l'augmentation des produits agropastoraux et halieutiques sur le marché local. Ce centre, le sixième du genre dans le pays, comprend une dizaine de machines qui vont aider les producteurs à réduire la pénibilité du travail. Une initiative qui vise l'amélioration des conditions d'exercice de l'agriculture au sens large afin de maximiser la production agricole.

Le ministre de l'Agriculture, de l'Elevage et de la Pêche a rappelé que la mise en service de cette antenne permettra de rapprocher les machines agricoles des producteurs. Selon Paul Valentin Ngobo, l'inauguration de l'antenne de Mindouli est la concrétisation de la promesse du chef de l'État visant à rapprocher les tracteurs des producteurs. Il a, par ailleurs, mis en avant le potentiel agricole du Pool, où de nombreux producteurs travaillent encore à la main, freinant ainsi le développement agricole de ce département.

« Le Cema a réduit les coûts de location des machines et équipements sur l'ensemble du pays d'en moyenne 40%. Cela nous permet de nous assurer que le tracteur ne soit plus un frein au développement agricole. Cette stratégie vise à augmenter la productivité et la production, à réduire la pénibilité du travail, à gagner du temps mais aussi à améliorer la qualité de nos cultures.

%

Le Pool est un grand bassin de production agricole mais sa capacité est actuellement limitée par le travail manuel. Je suis sûr que le Pool peut faire plus si on mécanisait un peu plus cette agriculture », a déclaré le ministre. Il a précisé que la modernisation par la mécanisation est essentielle pour améliorer la productivité et la compétitivité du Pool, d'autant plus qu'il y aura une compétition entre les départements.

L'antenne de Mindouli est la deuxième du Pool après celle d'Odziba. Elle servira plusieurs districts de la partie Sud de ce département. Le gouvernement envisage d'installer une autre à Hinda, dans le département du Kouilou, afin d'en avoir sept (Etsouali, dans les Plateaux ; Otsendé, dans la Cuvette ; Bouansa, dans la Bouenza; et une autre actuellement délocalisée dans le Niari).

Président du groupement « Amour en action », Jean Roger Koubouloumouka pense que la mise en service de l'antenne du Cema de Mindouli constitue un ouf de soulagement pour les acteurs agricoles du département du Pool. Son groupement est connu dans la culture de l'arachide, de la patate douce, du manioc, du soja, du maïs. « C'est une grande joie pour nous, parce que nous travaillions à la main et aujourd'hui, nous venons de bénéficier des tracteurs, ce qui nous permettra désormais d'exploiter de très vastes étendues. Nous allons passer de demi à trois ou quatre hectares.

Par rapport à ce que nous cultivons, ces machines nous permettront de faire de bons chiffres d'affaires. Brazzaville et Pointe-Noire peuvent compter sur nous, parce que dans le district de Mindouli, nous avons beaucoup de groupements. Notre objectif est de beaucoup travailler pour ravitailler les deux grandes villes du pays. Le seul souci c'est le transport de la marchandise », a-t-il souligné.

Le ministre Paul Valentin Ngobo, qui a coupé le ruban symbolique marquant l'inauguration de cette antenne et remis les clés aux autorités locales, a visité la structure en présence du président du Conseil départemental du Pool, Michel Bouboutou Mampouya.