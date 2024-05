Congo-Brazzaville: Championnat national de football U17 - Nathaly's et AS Cheminots se séparent dos à dos

Le championnat national des moins de 17 ans se poursuit dans les différents stades retenus. Au Complexe sportif de Pointe-Noire, dans la zone B, une seule rencontre a été programmée le 26 mai dans le cadre de la deuxième journée, entre Nathaly's et l'AS Cheminots, soldée par un score vierge.

Le FC Nathaly's et l'AS Cheminots, deux équipes de Pointe-Noire, sont en quête de performances. En effet, après une première sortie du championnat ratée respectivement face à Léopards de Dolisie, 0-2, et face à V Club, 1-2, Nathaly's et l'AS Cheminots ont fait jeu égal, zéro but partout, au Complexe sportif de Pointe-Noire.

Les deux entraîneurs ont félicité leurs éléments et restent optimistes pour la suite de la compétition. « Nous sommes en pleine progression. Après avoir manqué notre première sortie à Dolisie face à l'AC Léopard, 0-2, ici nous venons de concéder un nul face à l'AS Cheminots. C'est une progression. A Dolisie, nous n'étions pas au complet à cause des enfants qui font les examens et les malades. Nous avons fait des adaptations de postes et, face à l'AS Cheminots, avons arraché un point. C'est un résultat positif », s'est félicité le coach Céleste du FC Nathaly's .

De son côté, l'entraîneur de l'AS Cheminots, Gomes, a également encouragé ses jeunes pour ce résultat nul. « Ce match nul c'est une progression pour ces jeunes qui ont perdu le premier match du championnat contre V Club, 1-2. Toutefois, je crois à notre qualification aux play-offs », a-t-il indiqué. Notons que les deux meilleures équipes de la zone B à l'issue du premier tour de cette compétition qui se joue en aller - retour se qualifieront pour les play-offs.