Congo-Brazzaville: Concours de slam et d'éloquence - Sarah et Onessime décrochent le graal

Après des finales âprement disputées, le slameur Onessime est sorti victorieux en catégorie seniors, tandis que chez les juniors, c'est la slameuse Sarah qui a triomphé lors du concours organisé par les Ateliers Provers, le 25 mai, dans la salle polyvalente du Rocher des Ages, à Pointe-Noire.

Initiant le concours de slam et d'éloquence dénommé « Au trône des mots », les Ateliers Provers que dirige le slameur Gilles Douta veulent mettre en exergue la pratique de l'art oratoire par les élèves, étudiants et tout public intéressé par le verbe et la rhétorique.

Lors de cette activité qui a commencé par la phase éliminatoire, puis les demi-finales, le jury éclectique et impartial s'est prononcé en attribuant des notes suivant les critères retenus par le comité d'organisation, à savoir l'originalité du texte, le contrôle de la scène et de la voix, la créativité linguistique, etc. Des critères qui ont fait foi tout au long du concours tant en catégorie juniors que séniors.

Ainsi, la phase finale a opposé trois concurrents dans chaque catégorie. Chez les juniors, Monica, Raphaël et Sarah, trois jeunes filles brillantes, ont présenté à tour de rôle leur texte. En proposant un texte original avec des incrustations lexicales saupoudrées des sons mélodieux de la langue vili, Sarah a gagné le concours devant Raphaël. Chez les seniors, c'est Onessime qui a décroché le graal devant Trésor et Princie. « J'ai cru en moi lors de ce concours, il faut le reconnaître, était très relevé du point de vue des concurrents en lice. Mais je croyais en moi. Tout au long du concours, j'ai toujours eu la conviction de gagner », a dit Onessime après son sacre.

Un satisfecit aussi exprimé par Sarah qui a reconnu avoir travaillé d'arrache-pied pour bien figurer dans ce concours. Cerise sur le gâteau, c'est la victoire finale qui a sanctionné son labeur.

Les premiers slameurs dans les deux catégories ont reçu un trophée, des gadgets et présents divers. Les seconds également ont été récompensés.

Soucieux de donner aux jeunes et aux praticiens de la langue des outils nécessaires de l'art oratoire, les Ateliers Provers organisent chaque année, à l'intention des jeunes scolaires et étudiants, des formations sur l'art oratoire. Un moyen leur permettant de s'approprier les fondamentaux dans la prise de la parole en public, afin de vaincre la timidité, la frousse et le stress.

Signalons que c'est depuis seize ans que Gilles Douta dirige les ateliers de slam à l'Institut français du Congo.