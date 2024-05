Congo-Brazzaville: Orientation professionnelle - Des étudiants s'imprègnent des opportunités offertes par le Canada

A l'initiative de l'Agence congolaise pour l'emploi (ACPE), des étudiants des établissements de l'enseignement supérieur, dont les Universités Marien-Ngouabi et Denis-Sassou-N'Guesso, ont été édifiés, le 24 mai à Brazzaville, sur les opportunités d'affaires, d'insertion professionnelle ou de développement des compétences au niveau du Canada.

Devant quelques dizaines de jeunes en soif d'apprendre, la responsable de la communication au niveau du Pôle des représentants du Canada a présenté, entre autres, les compétences recherchées au niveau de son pays et montré aux étudiants comment saisir les opportunités qui leur sont offertes. Après des échanges avec la Canadienne, les participants à cette rencontre ont suivi des ateliers sur les règles d'or de la recherche de l'emploi, développés par la cheffe de service orientation à l'ACPE, Mahamat Kialoungou, et son collègue Aimable Haziel Mithou Mbenga. « Dans cette même dynamique, nous nous sommes permis aussi d'assimiler, pour ne pas dire de mettre en relation, les compétences canadiennes avec nos formations ou encore avec le marché de l'emploi congolais », a expliqué le chef de service emploi de l'ACPE, Aimable Haziel Mithou Mbenga.

Participante à ces ateliers, Rosemonde Loemba s'est félicitée de l'initiative de l'ACPE. « C'est une très belle initiative que l'ACPE a entreprise. Je crois qu'elle nous permet d'avoir des amples informations parce que, de nos jours, il y a la possibilité de tomber sur les mauvais sites pouvant vous escroquer de l'argent. Ici, nous avons reçu des informations concrètes provenant d'une personne de nationalité canadienne », s'est réjouie cette ancienne étudiante.

Etudiant à l'Ecole normale supérieure polytechnique, option génie civil, Aubaine Nkouka, sur cette séance d'orientation offrant la possibilité de pouvoir postuler au Canada, notamment sur les différentes offres d'emplois du gouvernement canadien aux étudiants, a déclaré: « Il y a de différentes plateformes, de différents sites entre les employeurs et les demandeurs d'emplois. L'exposante nous a montré les différentes étapes à suivre et comment faire pour éviter tout ce qui est arnaque. C'est un échange très bénéfique pour nous, cela pourra nous aider surtout en ce qui concerne notre capacité à pouvoir postuler, à être vigilant. Cela vient ajouter un plus dans tout ce qui est notre bagage intellectuel ».

Se voulant être une passerelle entre les demandeurs d'emplois et les entreprises, l'ACPE ne veut plus rater une seule occasion en cette année dédiée à la jeunesse. C'est ainsi qu'elle multiplie des contacts avec les différents partenaires afin de doter la jeunesse congolaise, notamment les étudiants, des rudiments nécessaires à leur épanouissement et éclosion sociale. Tout ceci à travers son club de l'emploi mis en place depuis quelques années.