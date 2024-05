Congo-Brazzaville: Vie associative - Les clubs Rotary doyen et Ndji Ndji font le bilan de leur action annuelle

Après une année 2023-2024 faste en actions et en œuvres philanthropiques diverses, le Rotary club doyen de Pointe-Noire et Ndji Ndji ont fait le bilan de leur action au cours du Grand gala du Rotary organisé, le 25 mai, en présence des Rotariens et invités.

Dénommée « Brazil carnaval », la soirée a débuté par une animation rappelant les moments festifs et de joie du carnaval latino-américain. Sous les sons des tam-tams accompagnant les danses et animations, les Rotariens et Rotariennes ont célébré avec allégresse l'année 2023-2024 avec le même crédo: s'unir et fédérer pour servir les plus démunis par des aides, l'accompagnement, l'assistanat aux autres. Ceci, grâce à l'apport des partenaires, sponsors et donateurs. « Cette année, nous avons encore tenté de matérialiser la devise "Servir encore", en mettant en oeuvre de nombreuses actions.

Je pense notamment aux actions de lutte contre les maladies que nous avons entreprises, que ce soit en faveur de la population de Dolisie, lors des épidémies, mais aussi en faisant de la prévention et en distribuant des produits sanitaires. Nous avons aussi mené l'action de distribution de trente tricycles à des malades de la poliomyélite, ce qui aura littéralement changé leur vie. Nous n'oublions pas les actions en faveur des jeunes, des femmes à qui nous avons distribué des centaines de serviettes hygiéniques durables, aux jeunes bénéficiaires des prises en charge par des associations partenaires de la ville », a dit Yves Ollivier, président du Rotary Club doyen de Pointe-Noire.

Faste a été aussi l'année du Roraty Club Pointe-Noire Ndji Ndji qui a mené plusieurs actions en faveur de la population, a dit Carine Kouamy, sa présidente. « Nous avons commencé l'année avec un don de kits sanitaires à l'hôpital de Dolisie, pendant l'épidémie de schigellose, puis avons fait un don de kits scolaires à l'école primaire de Louvoulou, ainsi qu'un don de médicaments au CSI de cette localité. La marche de sensibilisation contre la poliomyélite, le don de matériel médical et équipements au centre de polio de Tié-Tié pendant la visite du gouverneur, la collecte des denrées alimentaires dans les supermarchés Franprix et Park'n shop, distribués ensuite dans les orphelinats de Pointe-Noire, sont les autres actions menées par notre club.

En décembre, nous avons distribué des jouets à tous les élèves de l'école primaire de Matombi. Nous avons également eu une semaine de formation pour tous les clubs du Congo. Lors de la célébration de la Journée internationale de la femme, nous avons organisé une conférence-débat avec les veuves et lors de la Journée internationale Zéro déchet, le club a initié l'opération de nettoyage des plages et sensibilisation des jeunes au maintien des plages propres. Le club a fait aussi un don de vingt-huit Kits de maternité et remis un lot de médicaments au CSI de Mengo », a-t-elle indiqué.

Une tombola a été organisée à la fin de l'activité avec la distribution de plusieurs lots (climatiseurs, téléviseurs plasma 50', bons TV d'achets dans les supermarchés de la place, billets d'avions Pointe-Noire-Paris-Pointe-Noire et Brazzaville- Dubaï-Pointe-Noire aux gagnants.