Congo-Brazzaville: Ligue de football Kouilou/Pointe-Noire - Gaétan Victor oborabassi conserve son fauteuil

Le président de la Ligue interdépartementale de football Kouilou/Pointe-Noire a été réélu, le 26 mai, au complexe sportif, au cours de l'assemblée générale extraordinaire organisée par la Fédération congolaise de football (Fécofoot), en présence des directeurs départementaux des Sports et de l'Education physique, Joseph Biangou Ndinga et Sixte Landry Ikia-Ndé.

Gaétan Victor Oborabassi est réélu président de la Ligue interdépartementale de football Kouilou/Pointe-Noire avec un pourcentage de 99%, soit 16 voix contre une abstention, a signifié André Adou, délégué de la commission électorale de la Fécofoot, lisant le communiqué final sanctionnant les travaux de ladite assemblée. L'unique liste présentée à cette élection a été composée de sept membres dont le président réélu, le premier vice-présdent, Ajax Mbemba, et cinq membres.

A l'issue de cette élection, le représentant de la Fécofoot, François Bikindou, a pris acte des résultats et félicité les membres de la commission électorale conduite par André Adou, premier vice-président de ladite commission. Il n'a ménagé aucun effort pour la réussite de cette assemblée extraordinaire. « Je félicite de façon chaleureuse le président qui vient d'être reconduit dans sa fonction, dans un élan et dans un enthousiasme indéniable », a-t-il souligné.

Il a, en effet, rappelé au président réélu les objets et buts contenus dans les statuts de la Fécofoot. « L'objet de ta Ligue est d'assurer l'organisation et la gestion des activités de football dans ton territoire, en application et en conformité avec les statuts, codes et règlements de la Fécofoot. Vos buts consistent à améliorer constamment le football et à le promouvoir, à le contrôler et à le règlementer dans votre territoire de compétence en tenant compte du fair-play et de son impact universel, éducatif, culturel et humanitaire, à travers les programmes de développement, particulièrement en faveur des jeunes », a-t-il rappelé.

Cette tâche vous incombe, a-t-il poursuivi, d'organiser les compétitions de football sur toutes les formes, au niveau de votre territoire d'action, en conformité avec le règlement de la Fécofoot. Le représentant de la fédération a insisté sur le respect des statuts, du règlement, des directives et décisions de la Fédération internationale de football association, la Confédération africaine de football et de la fécofoot ainsi que les lois du jeu, afin d'en prévenir toutes les violations sportives. François Bikindou a, enfin, rappelé la Ligue à entretenir des rapports de collaboration avec la Fécofoot et le pouvoir public, représenté par la direction départementale des Sports.

Aussitôt investie pour une seconde olympiade, Gaétan Victor Oborabassi, au nom de tous les membres du bureau exécutif, a remercié le représentant de la Fécofoot ainsi que les membres de la commission électorale pour la dextérité avec laquelle ont été organisées et conduites les opérations électorales. Il a également remercié le corps électoral qui lui a renouvelé sa confiance à la suite de son bilan jugé positif. Gaétan Victor Oborabassi a, pour ce faire, invité les équipes à plus de dynamisme et d'oeuvrer ardemment dans le sens des voies tracées par la Fédération. « Ma vision sur le développement du football dans les départements du Kouilou et Pointe-Noire, avec pour base la recherche de la performance, reste invariablement optimiste avec un nouveau regard sur le football des jeunes et le football féminin », a-t-il ajouté.

Clôturant les travaux de cette assemblée générale extraordinaire élective, Joseph Biangou Ndinga a félicité les organisateurs et le bureau réélu qu'il a invité à se mettre résolument au travail afin de placer les jeunes sportifs dans une situation pratique, portée sur les compétitions, les mettant toujours en alerte et leur faisant gagner le temps de jeux, afin de leur faire voir leur efficacité aux futures échéances sportives.

La liste complète du nouveau bureau

1-Président : Gaétan Victoire Oborabsasi ;

2- Premier vice-président : Ajax Mbemba Wawa Adou;

Membres : Alain François Ngababa, Julien SergeTaty, Guillaume Taty ; Florence Eugenie Ngouma; Rachy Okouéré-Bongo .