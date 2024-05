Congo-Brazzaville: Débat - Une conférence initiée sur 'La place du sport dans le développement du Congo de demain'

À l'heure des Jeux Olympiques et à quelques semaines de l'ouverture de "Paris 2024", Jean-Luc Kitoko, éducateur sportif, multiple champion de France, a convié ses compatriotes et amis du Congo à la conférence dédiée à l'éclairage sur l'apport décisif du sport au développement du Congo.

Le 25 mai, sportifs, éducateurs, médecins et autres personnalités se sont retrouvés à Serris, près de Paris, dans la salle de sport Magicfit, dont le propriétaire est l'initiateur de la conférence.

L'entraîneur de l'équipe de France de full-contact, kickboxing, light-contact, semi-contact, energie-full, Jean-Luc Kitoko, coach sportif, champion du monde et d'Europe 6e dan, médaillé de bronze aux Mondiaux de 1990, rentré il y a quelques jours d'une compétition avec l'équipe de France en Turquie, a souhaité la bienvenue aux participants et planté le décor sur ce qu'il attendait de cette rencontre.

Débutée par une présentation succincte, cette conférence s'est articulée en quatre points : "Le sport de l'enfance à l'adolescence" ; "Le sport et la santé" ; "Le sport et le handicap" et "Le sport et la législation".

Démarrant le premier, le Dr Patrice Serge Ganga-Zandzou, pédiatre au Centre hospitalier de Roubaix, a placé le sport au coeur des différentes périodes, de l'enfant à l'adolescent, durant lesquelles il est question de favoriser une pratique physique et sportive. Il a souligné l'importance du sport dans son rôle physique, social, psychique, au fur et à mesure de l'enfance à l'adolescence. Sa réflexion a porté sur la contribution d'un éventuel dispositif sportif permettant l'activité́ physique et sportive pour une population de 5 millions d'habitants, dont 47 % ayant moins de 18 ans.

S'en est suivi le sous-thème "Le sport et la santé" animé par le Dr Jean Patrice Binuani, praticien hospitalier chirurgie cardio-vasculaire au Centre hospitalier universitaire d'Angers. En tant que spécialiste, il a rappelé les bienfaits d'une activité physique obtenus sur la santé grâce à la pratique d'une activité physique et sportive régulière à tous les âges.

Ramenant les interventions de la conférence vers le Congo, Berhulles Loumouamou est intervenu en appui du sous-thème "Le sport et le handicap". Certes, une vraie prise de conscience a déjà eu lieu concernant le développement des sports pour les personnes en situation de handicap. Mais dans la vie quotidienne, force est de constater que la pratique se heurte aux freins de la société. Pourtant, a-t-il relevé, les efforts sont menés souvent à titre personnel, entre membres de la famille ou effectués par des amis. Au niveau étatique, il manque l'organisation des rendez-vous sportifs dédiés aux personnes en situation de handicap. Il leur manque également des structures en place leur permettant de s'épanouir et de représenter le Congo sur la scène internationale.

À propos du sous-thème "Le sport et la législation", William Ofounda, éducateur sportif à la mairie de Colombes, a plaidé pour la mise en place d'une réglementation sportive adéquate au Congo. Pour lui, celle-ci aura pour objectif général de contribuer à la protection des usagers des services sportifs, notamment en s'assurant, par des actions appropriées d'information et de contrôle, du respect de certaines dispositions déjà inscrites au Code du sport.

De l'avis des participants, cette conférence a été enrichissante. Elle a permis de poser des jalons sur les synergies à mettre en place entre la diaspora et leur pays d'origine, le Congo, en vue d'une co-construction par le biais du sport, pouvait-on entendre à l'issue de la rencontre ponctuée par un pot d'amitié.