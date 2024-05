Sénégal: La mue de la justice

analyse

Depuis son élection le 2 avril dernier, le Président Bassirou Diomaye Diakhar Faye s'attèle à construire un nouveau Sénégal, conformément à ses engagements et aux attentes de ses compatriotes. L'un des secteurs vitaux, auquel le nouveau chef de l'Etat sénégalais entend s'attaquer en priorité, c'est la justice.

On le sait, le nouvel homme fort du pays de la Teranga entend bâtir « une justice indépendante, digne d'une démocratie établie parce que Dieu seul sait combien de fois, les juges ont été utilisés ou manipulés par les puissants du moment pour déstabiliser des adversaires politiques au Sénégal ». Le Président Faye et son binôme, Ousmane Sonko, qui ont eu tous les 1000 problèmes du monde avec l'appareil judiciaire, à cause de leurs ambitions politiques, peuvent témoigner.

Les troubles sociopolitiques qui ont secoué le Sénégal pendant plus de deux ans et l'avènement au pouvoir de Diomaye Faye, révèlent un système judicaire profondément en crise. Il y a donc nécessité de nettoyer les écuries d'Augias et le Président Faye a manifestement pris les devants.

Il se tient, aujourd'hui, mardi 28 mai 2024 à Dakar, une importante rencontre, consacrée au sujet, en l'espèce, la IVe édition de la Journée du dialogue national, avec un thème évocateur : « La réforme et la modernisation de la Justice ». Ces assises vont permettre de passer au peigne fin les forces et surtout les faiblesses du système judiciaire sénégalais et de proposer des solutions à même d'améliorer qualitativement son fonctionnement.

Il est attendu une thérapie de choc pour « soigner » les maux de la justice sénégalaise censée, comme partout ailleurs, faire respecter les règles de la vie en société. La justice protège les plus vulnérables, juge les conflits et sanctionne les comportements interdits. Ces missions n'ont pas toujours été remplies convenablement, le politique étant enclin à s'immiscer dans ce domaine au gré de ses intérêts.

Les participants à la journée du dialogue national vont mener des réflexions allant, entre autres, dans le sens d'un encadrement plus rigoureux du régime de privation de liberté, d'une meilleure gestion de la carrière des magistrats, d'un traitement plus diligent des procédures judiciaires, de l'obtention d'allocations financières plus conséquentes pour les acteurs de la chaine judiciaire.

Aussi, la dématérialisation du service de la justice va-t-elle meubler les échanges, dans un contexte où l'adaptation aux Technologies de l'information et de la communication (TIC) est indispensable. Autant dire qu'on attend beaucoup des travaux de cette rencontre à forts enjeux. Le scénario où certains acteurs judiciaires sont utilisés comme des armes de destruction ne doit plus avoir cours au Sénégal. Tout doit être mis en oeuvre pour qu'une justice plus enviable émerge et que plus personne ne la mette aux ordres.

Dans la crise relative au report surprise de la présidentielle par l'ex-chef de l'Etat, Macky Sall, le Conseil constitutionnel a opposé son veto, en restant du côté de la vérité et du peuple, mais il en faut plus pour affirmer l'autorité de la justice. Toutefois, une chose est de se réunir les acteurs et de faire des propositions, une autre est de mettre en œuvre les recommandations pour que le rapport qui sera issu de la journée du dialogue national ne soit pas ranger dans les tiroirs, comme il est de coutume sur le continent. Attendons donc de voir ce qui adviendra de la mue engagée de la justice sénégalaise.