Gabon: Chimène Massounga Nzamba réaffirme son soutien aux nouvelles autorités du 2e arrondissement de Ntoum

Véritable force de proposition, les membres de la Fédération des habitants du 2e arrondissement de Ntoum (FHAN 2), chef-lieu du département du Komo-Mondah, dans la province de l'Estuaire, présidée avec maestria, par Mme Chimène Massounga Nzamba, sont allés présenter leurs civilités et tout un chapelet de leurs doléances et activités déjà réalisées aux nouvelles autorités nommées par le Comité pour la transition et la restauration des institutions (CTRI), la junte militaire au pouvoir au Gabon depuis le 30 août 2023.

« Naturellement, comme c'est de coutume dans notre organisation, il était question pour nous de présenter nos civilités aux nouvelles autorités parce que depuis leur installation, nous n'avons pas eu l'occasion de les rencontrer. Il faudrait préciser que le délégué spécial lui-même a été empêché, donc nous avons été reçus chaleureusement par l'adjoint, Flavienne Matoumba Matoumba », a déclaré Chimène Massounga Nzamba accompagnée de son Coordinateur Paul Ndong Biyoghe et son chargé de la communication, Lionel Kombelt.

« Nous avons bien entendu partagé un chapelet de doléances et d'activités que nous avons déjà présentées dans notre arrondissement. Mais aussi, il était pour nous question de proposer aussi un certain nombre d'éléments en termes de perspectives et voir dans quelle mesure nous pourrions, bien entendu, travailler ensemble », a ajouté la présidente de la Fédération des habitants du 2e arrondissement de Ntoum, à 38 km de la capitale gabonaise Libreville.

La déléguée spéciale du 2e arrondissement de Ntoum, Flavienne Matoumba Matoumba, totalement défigurée par la joie, a déclaré : « La Fédération des habitants du deuxième arrondissement de la commune de Ntoum a eu l'honneur de venir se présenter à nous comme étant un partenaire, une force de proposition sur laquelle nous pouvons nous asseoir pour pouvoir mieux nous déployer. Nous arrivons suite à une nomination du CTRI. Donc tout notre programme repose sur la charte du programme établi par le CTRI. Le président de la transition tient à ce que désormais, le maître mot soit les populations, notamment dans le cadre de leur bien être ».

Comme dit l'adage, un cadeau en dit plus sur celui qui l'offre que sur celui qui le reçoit. Comme quoi les cadeaux et les petites attentions entretiennent l'amitié. Preuve en est Flavienne Matoumba Matoumba, s'est vue offrir un objet d'art, composé d'une clé, d'un balai et d'une pèle.

Un symbole fort pour matérialiser la synergie entre la Fédération des habitants du 2e arrondissement de Ntoum et la Mairie de ladite circonscription.

Témoin de la charité et de l'amour inconditionnel envers les autres, en particulier envers les plus nécessiteux, la Fédération des habitants du 2e arrondissement de Ntoum, la main au coeur et le coeur dans la main, vit en profondeur les paroles de Jésus : « Il n'y a pas de plus grand amour que de donner sa vie pour ceux qu'on aime. » (Jean 15, 13).

Elle compte à son actif plusieurs oeuvres caritatives et sociales dans le 2e arrondissement du chef-lieu du département du Komo-Mondah.

Une expérience humaine très intense saluée par les habitants du 2e arrondissement de Ntoum.