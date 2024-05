Afrique: Revue de presse de l'Afrique Francophone du 28 Mai 2024

Présidentielle 2025 - Le Rhdp lance Alassane Ouattara dans la course

Le Rassemblement des houphouetistes pour la démocratie et la paix (Rhdp) a tenu une réunion le lundi 27 mai 2024, à son siège à La Rue Lepic à Cocody. Selon des sources proches dudit parti,il ressort de cette rencontre que le Chef de l’Etat, Alassane Ouattara, a été officiellement désigné candidat à la présidentielle de 2025.Il est le « candidat naturel » pour la prochaine élection présidentielle. Une information qui est confirmée aussi par le site fratmat.info. « Ce qui est en jeu, c'est la victoire de notre candidat naturel Alassane Ouattara à l'élection présidentielle de 2025 », a affirmé Gilbert Koné Kafana, président du directoire du Rhdp. Et d’ajouter ceci : « Le meilleur hommage que chaque district et chaque région devra rendre au Chef de l'État, c'est de lui donner une victoire éclatante à la présidentielle de 2025 ». (Source : allafrica.com)

Niger : Lutte contre le terrorisme - L’Ue met fin à sa mission militaire.

Le Conseil européen a déclaré le 27 mai avoir pris la décision de ne pas prolonger sa mission (EUMPM) dans ce pays au-delà du 30 juin 2024. Établi en 2022 à la demande des autorités précédentes, ce contingent compte entre 50 et 100 soldats chargés d’apporter une aide en matière de logistique et d’infrastructures. Fin 2023, les nouvelles autorités du Niger ont dénoncé certains accords militaires avec l’Union européenne, remettant notamment en cause la mission civile EUCAP Sahel, établie par Bruxelles dans le cadre de sa Politique de sécurité et de défense commune. Niamey a également retiré sa confiance à une autre mission de partenariat militaire avec l’Europe, l’EUMPM Niger. Créée fin 2022, celle-ci était censée renforcer la capacité des Forces armées nigériennes à contenir la menace terroriste. (Source : aniamey.com)

Gabon : Relations Bilatérales - Brice Oligui Nguema chez Macron

Le président de la Transition gabonaise est attendu en France du 28 mai au 2 juin 2024. Le président de la transition gabonaise, le général Brice Oligui Nguema a prévu de s’entretenir cette semaine en tête-à-tête avec son homologue français Emmanuel Macron. Au menu des discussions : la poursuite des relations bilatérales, la transition en cours à Libreville, mais aussi d’autres sujets d’intérêts communs comme la transition climatique. Durant son séjour, le chef de l’État participera aussi mercredi prochain, à un forum économique France-Gabon coorganisé avec le patronat français. (Source : Rfi)

Sénégal : VIH Sida- Le pays est passé de 5000 à 900 nouveaux cas par an (officiel)

Le nombre de nouvelles infections au VIH Sida enregistrées au Sénégal diminue d’année en année, passant de 5.000 à 900 nouveaux cas, a révélé lundi à Saly (Mbour, Ouest), le Professeur Cheikh Tidiane Ndour, chef de la division de lutte contre le Sida et les IST au ministère de la Santé et de l’Action sociale. « La prévalence est faible au niveau de la population générale, nous sommes à 0,3%, alors que ça va jusqu’à 25% chez les hommes qui ont des rapports avec d’autres hommes. « Nous étions partis de 5.000 nouveaux cas à 900 nouveaux cas actuellement », a relevé Cheikh Tidiane Ndour, lors d’un atelier sur l’optimisation de la prise en charge des personnes vivants avec le VIH en Afrique subsaharienne. Selon le Professeur Serge Paul Eholié, président du réseau africain des praticiens luttant contre le VIH et les IST, « les infections sont plus fréquentes chez les adolescents, les jeunes filles en particulier ».Il a souligné aussi qu’au sein des populations adultes, ”l’épidémie a tendance à se stabiliser et nous avons de moins en moins de nouvelles infections”. « Il faut que les personnes infectées soient dépistées tôt et qu’elles soient ensuite misent sous traitement. Parce qu’une personne mise sous traitement antirétroviral ne peut plus transmettre le virus », a rapporté M.Ndour. (Source :Aps)

Rca : Patrimoine culturel africain - Une réplique du trône de Bokassa vendue aux enchères en France

« Alors voilà l'objet, voilà le trône. » Il rentre à peine dans l'écurie où il est stocké, tellement il est imposant. Quatre mètres par trois, un siège en velours rouge taillé dans le corps d'un aigle aux ailes dorées à la feuille d'or. « Il est tout en acajou massif, doré à la feuille. Le siège est creusé dans le ventre de l'aigle et tapissé de velours capitonné, comme l’était le trône original », décrit Rémi Le Forestier, fabricant du trône.Rémi Le Forestier est habitué à fabriquer des sièges pour le cinéma et la télévision, ou pour les centres commerciaux à la période de Noël. Mais cette fois-ci, il s'est lancé dans un trône d'un style différent. », souligne-t-il. ( Source : Rfi)

Burkina Faso : Lutte contre le terrorisme - Les forces combattantes évitent un carnage à Mané

Les forces combattantes ont affronté le 24 mai 2024 des centaines de terroristes qui voulaient perpétrer un carnage à Mané. D’autres combats ont eu lieu ce week-end à Koumbri, à Tilga, à Bouroum et à Zambanga, où plusieurs terroristes ont été neutralisés et du matériel récupéré. Le 24 mai 2024, des terroristes sur plusieurs centaines de motos ont pris Mané (Centre-nord) dans leur viseur. À leur arrivée, les vecteurs aériens ont tiré un premier missile pour contraindre l’ennemi à quitter le village. C’est alors que des vecteurs spécialisés ont pris le relais pour traquer les terroristes en menant des frappes précises sur les assassins en fuite. (Source : Burkina 24)

Togo : Délestages - « Nous faisons tout pour résoudre rapidement et de manière durable cette crise » (Mila Aziable)

La ministre déléguée auprès du Président de la République, chargée de l’énergie et des mines, Mila Aziable, a rencontré le samedi 25 mai dernier à Lomé, la presse nationale. Objectif : expliquer aux populations, à travers les professionnels des médias, la situation énergétique actuelle, les causes des délestages, ainsi que les actions entreprises par le gouvernement pour inverser la crise dans les meilleurs délais. « Nous traversons une situation exceptionnelle marquée par un déficit d’approvisionnement en énergie qui nous a contraints à mettre en place un plan de rationnement de l'électricité », a expliqué la ministre, entourée pour l’occasion de plusieurs responsables du secteur dont le directeur de la CEET. (Source : alome.com)