Algérie: M. Boughali réitère le soutien indéfectible du pays à la cause palestinienne

ALGER — Le président de l'Assemblée populaire nationale (APN), président en exercice de l'Union interparlementaire arabe (UIPA), M. Brahim Boughali, a réitéré, lundi, le soutien indéfectible et constant de l'Algérie à la cause palestinienne, dont le président de la République, M. Abdelmadjid Tebboune, a fait "un paramètre fondamental de la politique étrangère de l'Algérie" partant de son engagement à soutenir le peuple palestinien jusqu'au recouvrement de tous ses droits.

Dans une allocution prononcée à la clôture du 36e Congrès de l'UIPA, au Centre international de conférences (CIC) Abdelatif-Rahal, M. Boughali a précisé que l'accent avait été mis, lors de ces travaux, sur la cause palestinienne et la résilience du peuple palestinien malgré les souffrances qu'il endure et les tentatives de dissimulation de la vérité par plusieurs parties, soulignant que "la volonté libre et la résistance héroïque du peuple palestinien face à la machine criminelle de l'occupation sioniste ont replacé cette question au devant de la scène et au centre de l'agenda international".

"Le président de la République, M. Abdelmadjid Tebboune, a fait de la cause palestinienne un paramètre fondamental de la politique étrangère de l'Algérie, en ce sens qu'il n'a eu de cesse d'affirmer, dans tous les fora et tribunes, l'engagement de l'Algérie à soutenir le peuple palestinien jusqu'au recouvrement de tous ses droits, ainsi que son rejet absolu de toute tentative de mettre la victime et le bourreau sur un pied d'égalité", a soutenu le président de l'APN.

%

"Après des décennies de lutte multiforme contre le colonisateur inique, nous pouvons dire que le peuple palestinien et sa juste cause ont triomphé", a estimé M. Boughali, en voulant pour preuves "le soutien international considérable et la reconnaissance mondiale qui gagnent du terrain et la place importante qu'il occupe aujourd'hui dans le concert des nations". Autant d'acquis qui, a-t-il dit, "plongent le colonisateur sioniste dans l'isolement".

Et de rappeler, dans ce cadre, que "la Cour internationale de justice(CIJ) vient de rendre une décision historique ordonnant à l'entité iniquel'arrêt immédiat de son agression, confirmant ainsi l'unanimitéinternationale autour du droit du peuple palestinien à l'établissement deson Etat indépendant et au recouvrement de tous ses droits nationaux".

En effet, pour la première fois de son histoire, l'occupation sioniste est poursuivie en justice et ses bourreaux sont incriminés, a-t-il relevé, faisant observer que "le président de la République n'a eu de cesse d'insister sur ce point et sur le fait qu'il ne fallait pas se résigner mais frapper à toutes les portes, sans relâche, jusqu'à ce que la communauté internationale assume ses responsabilités".

Pour le président de l'UIPA, les acquis réalisés par la cause palestinienne doivent servir de "catalyseur pour activer les cadres de l'action parlementaire commune et coordonner davantage avec les amis qui partagent nos idées et principes au service de nos objectifs stratégiques".

"Nous sommes également appelés à renforcer la coopération parlementaire entre nos institutions et nos assemblées et à échanger les expériences et les meilleures pratiques en vue d'améliorer notre action parlementaire et notre rôle institutionnel", a-t-il soutenu, plaidant pour "l'activation du rôle de la diplomatie parlementaire arabe et l'intensification des consultations pour unifier les positions et élaborer des visions communes et des plans d'action en faveur du développement dans notre monde arabe".

M.Boughali a en outre évoqué, dans son allocution, le rôle que jouent les femmes et les jeunes dans la société, mettant en avant la nécessité d'accorder un intérêt particulier à ces catégories et de se mettre au diapason des développements technologiques et de leurs applications, qui constituent, a-t-il dit, "le véritable investissement dans l'avenir de nos pays arabes".

Il a, à ce propos, appelé à "concentrer les efforts sur la création d'opportunités afin de baliser la voie à la construction de sociétés arabes fortes et avancées à même de contribuer efficacement au développement civilisationnel".