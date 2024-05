Afrique: L'Angola participe au Sommet mondial sur la société de l'information

Luanda — Le ministre des Télécommunications, Technologies de l'Information et Communication sociale, Mário Oliveira, participe lundi et mardi au Sommet mondial sur la société de l'information (SMSI)+20 Forum 2024, qui se déroule à Genève, en Suisse.

Selon une note envoyée à l'ANGOP, le ministre angolais, qui participe en ligne, profitera de l'événement pour expliquer la vision et la stratégie adoptée par l'Angola pour développer le programme spatial national en cours, avec l'acquisition du satellite de télécommunications AngoSat - 2.

A l'occasion, Mário Oliveira présentera les principales difficultés rencontrées dans la mise en oeuvre de ce projet, la transformation positive apportée avec l'acquisition d'AngoSat-2, ainsi que les futures étapes du programme spatial angolais, les contributions au développement du pays et de la région sud du continent.

Le forum SMSI+20 2024 est considéré comme une étape importante de vingt ans de progrès réalisés dans la mise en oeuvre des résultats du Sommet mondial sur la société de l'information, qui s'est déroulé en deux phases : Genève, en 2003, et Tunis (2005).

Il sert de plate-forme pour des discussions multilatérales dans le but de faire le point sur les réalisations et les principales tendances, défis et opportunités depuis le Plan d'action de Genève en 2003.

Le sommet rassemble des participants de haut niveau de plus de 160 pays, dans le cadre d'une initiative de l'Union internationale des télécommunications (UIT), de l'UNESCO, du PNUD, de l'UNCTAD et de la Confédération Suisse.

L'Union internationale des télécommunications est l'agence spécialisée des Nations Unies pour les technologies de l'information et de la communication (TIC), qui stimule l'innovation dans le domaine des TIC avec 193 États membres et compte plus de 1 000 entreprises, universités et organisations internationales et régionales.

Créé en 1865, il s'agit d'un organisme intergouvernemental chargé de coordonner l'utilisation mondiale partagée du spectre radio, de promouvoir la coopération internationale dans l'attribution des orbites des satellites, d'améliorer les infrastructures de communication dans les pays en développement et d'établir des normes mondiales qui favorisent une interconnexion continue d'un large éventail de systèmes de communication.