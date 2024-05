Angola: Le taux moyen d'approvisionnement en eau du pays est de 65%

Luanda — L'Angola a actuellement un taux moyen d'approvisionnement en eau potable de 65 pour cent, un chiffre encore insuffisant, selon le ministre de l'Énergie et de l'Eau, João Baptista Borges.

S'adressant à la presse ce lundi, en marge de la cérémonie d'ouverture de la réunion conjointe des hauts fonctionnaires et des responsables de l'énergie et de l'eau de la Communauté de développement de l'Afrique australe (SADC), le responsable gouvernemental a reconnu que la réalité reste préoccupante, principalement dans les grandes villes comme Luanda.

Pour changer de paradigme, João Baptista Borges a réitéré que l'Exécutif angolais était en train de faire un grand important pour investir et construire des infrastructures et des systèmes d'approvisionnement tels que ceux de Bita, à Luanda, Kilonga, à Ndalatando, dans la province de Cuanza-Norte, et deux autres à Saurimo, Lunda -Sul.

« À mesure que la population augmente, à un rythme d'environ 3,5 % par an, les besoins en eau augmentent aussi, c'est pourquoi les investissements doivent être continus », a-t-il déclaré.

Concernant l'énergie, il a déclaré que la principale priorité était d'investir dans le réseau de transport et de relier la région centrale (Benguela, Huambo et Bié) à la région sud (Huíla, Namibe, Cunene et Cuando Cubango), ainsi qu'avec l'est (Lunda-Sul, Lunda-Norte et Moxico), et un autre en préparation, d'ici 2027, pour Cabinda et Soyo.

Il est prévu d'installer des systèmes de distribution d'énergie propre et sans carburant, qui permettront de fournir de l'énergie à environ six millions de personnes d'ici fin 2027.

Au niveau régional, il a déclaré que l'objectif était de faciliter les interconnexions avec les investissements privés, ainsi que d'essayer d'attirer les entreprises qui souhaitent vendre de l'énergie aux pays voisins afin de réduire le déficit, ce qui, évidemment, apportera des ressources en devises.

« L'État vendra de l'énergie pour la transporter vers les pays voisins », a-t-il affirmé.

Selon João Baptista Borges, l'Angola a pris des mesures considérables, alors qu'auparavant le déficit concernait presque tout le territoire national et qu'actuellement il y a un excédent dans la production d'énergie, mais il reste encore à faire plus.

De son côté, la secrétaire exécutive adjointe chargée de l'intégration de la SADC, Angéle Makombo N'tumba, a estimé que la région a besoin d'un investissement de 62 milliards de dollars pour améliorer le déficit énergétique.

Selon le responsable, l'investissement est actuellement évalué à environ 10 milliards/an.

À cette fin, les partenaires de la coopération dialoguent avec les États membres afin qu'ils puissent investir davantage et allouer des budgets pour surmonter cette situation.

L'événement abordera des problèmes communs, tels que le déficit énergétique de la région et certaines crises dans les pays membres, qui affectent leurs économies.

La nécessité d'interconnexion entre les pays et l'utilisation de carburants moins polluants pour l'électrification seront également abordées lors de la réunion.

Dans le secteur de l'eau, des problèmes d'accès à ce liquide ont également été évoqués, car celui-ci reste encore insuffisant pour répondre aux besoins des pays, notamment pour lutter contre des maladies comme le choléra.

L'adoption d'une stratégie commune de gestion des ressources en eau, notamment partagées, fait partie des enjeux à analyser. La réunion des hauts fonctionnaires discute et prépare également des questions critiques pour être soumises à l'approbation des comités des ministres responsables de ce secteur.

Ceux-ci sont chargés d'appliquer les connaissances techniques sur les questions décrites dans l'ordre du jour adopté pour la prise des décisions appropriées par les ministres, qui aura lieu le 30 mai.

Dans le secteur de l'eau, le programme comprend l'élaboration du 5ème Plan d'action stratégique régional sur la gestion et le développement intégrés de l'eau, le programme de gestion des eaux souterraines, ainsi que l'assainissement et la gestion de l'eau, l'épidémie régionale de choléra et la sécheresse.