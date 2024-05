Ile Maurice: Soweto Gospel Choir - Une pléthore de talents

Le Soweto Gospel Choir d'Afrique du Sud nous a conviés à un concert gratuit, le vendredi 24 ma,i au Trianon Convention Centre.

Cet ensemble qui s'était déjà produit chez nous en 2018 est revenu à l'invitation du Centre Nelson Mandela pour la culture africaine et créole et le ministère des Arts et du patrimoine culturel. Cela, dans le cadre du 61e anniversaire de la journée de l'Afrique célébrée le 25 mai.

Le Soweto Gospel Choir, qui existe depuis 2002, a remporté plusieurs prix internationaux dont un Grammy Award et un Emmy Award. Le public a affronté la bise hivernale, pour assister à ce concert.

Avant que le Soweto Gospel Choir ne monte sur scène, c'est Kirty O'Clou et le groupe Langaz Ravann qui ont donné le ton de la soirée. Ils ont mis le séga à l'honneur et ont rendu un vibrant hommage au défunt ségatier, Fanfan.

Dès le début de la prestation du Soweto Gospel Choir, l'atmosphère s'est réchauffée. Le porte-parole de la chorale a dit à quel point ils étaient contents d'être de retour, et qu'ici, «it's feels like home».

Le Soweto Gospel Choir ne propose pas seulement un concert de musique. Ce sont des couleurs vivifiantes, une belle dynamique et surtout du talent à en revendre. Composé d'une quinzaine de membres, la chorale ce sont des chanteurs, mais aussi des danseurs, musiciens et comédiens, des artistes complets.

Que dire des voix ? Katrine Caine, soprano et directrice d'Island Choir Mauritius, confie qu'elle a failli avoir une attaque en entendant leur timbre de voix durant les répétitions. C'est tout dire. Dégageant une belle puissance et une grande énergie, la chorale a proposé pour chaque chanson une chorégraphie différente. Dans la première partie sa prestation, le groupe a proposé un répertoire composé de chants en plusieurs langues africaines mettant à l'honneur les traditions du continent.

Après cette première partie du Soweto Gospel Choir, le public a eu droit à la prestation de l'Island Choir Mauritius avec des reprises de La rivière Tanier et Sant Lamour de Kaya. La chorale nous a également fait voyager hors de nos frontières en invitant le public à se lever et à chanter avec elle. Ce qui a préparé l'assemblée à la seconde partie du concert du Soweto Gospel Choir. Celle-ci a débuté avec une prestation réunissant le Soweto Gospel Choir et les membres de l'Island Choir Mauritius. Durant cette seconde partie, le public a pu apprécier des titres connus.

L'un des moments forts de la soirée a été l'interprétation émouvante d'Asimbonanga de Johnny Clegg. Ce titre qui dénonce l'interdiction de diffuser des images de Nelson Mandela durant l'apartheid, a été le seul à ne pas être dansé par les membres de la chorale.

L'un des membres de la chorale a également dit quelques mots en kreol, ce qui a beaucoup plu au public présent. Ce concert de plus de deux heures a pris fin avec un rappel au son d'Amazing Grace et Oh Happy Day. Ce concert nous a montré que l'Afrique c'est avant tout de la beauté et des talents.