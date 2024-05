Afrique: Prix Afawa de la banque de l'année - Les cinq nominées de la deuxième édition connus

Les nominés pour le Prix Afawa de la Banque de l'année ont été annoncés. Selon un communiqué de presse, le lauréat du Prix sera annoncé le 28 mai 2024, lors de la cérémonie de gala des African Banker Awards qui se tiendra à Nairobi.

«Le Prix de la Banque de l'année de l'Afawa célèbre les institutions financières qui contribuent à combler le fossé de 49 milliards de dollars en matière de financement du genre en Afrique, en particulier par le biais du mécanisme de garantie de la croissance (G4G) de l'Affirmative finance action for women in Africa (Afawa).

Ce mécanisme G4G est proposé par le Fonds africain de garantie dans le cadre de l'initiative phare Afawa de la Banque africaine de développement, qui vise à débloquer 5 milliards de dollars d'accès au financement pour 30 000 entreprises détenues et dirigées par des femmes d'ici à 2030 », renseigne le communiqué.

Cette année, précise-t-on, treize banques ont posé leur candidature, ce qui témoigne d'un engagement croissant en faveur de l'autonomisation des femmes en Afrique par le biais de l'inclusion financière. Après un processus de sélection rigoureux, cinq banques ont émergé en tant que nominées. Il s'agit de Centenary Rural Development Bank Ltd ; Stanbic Bank Kenya Ltd ; Rawbank SA ; Equity Bcdc et Fin'Elle.

«Les cinq nominés ont été présélectionnés sur la base de leurs efforts pour fournir des solutions financières innovantes adaptées aux femmes entrepreneurs, pour utiliser le mécanisme de garantie Afawa pour la croissance et pour détenir un grand nombre de Pme dirigées ou détenues par des femmes parmi leurs clients », informe la même source. Malgré les progrès réalisés en matière de finance inclusive en Afrique subsaharienne, la disparité d'accès aux services financiers entre les sexes reste élevée, alors que les femmes entrepreneurs contribuent à plus de 60 % du Pib de l'Afrique.

%

Selon le rapport 2021 Global Findex de la Banque mondiale, alors que 61 % des hommes adultes en Afrique subsaharienne ont accès au financement, ce n'est le cas que de 49 % des femmes. Bien qu'il y ait eu une réduction de l'écart entre les sexes de 9 % à 6 % - la première dans le monde en développement depuis 2011 - un nombre important de femmes - environ 745 millions - n'ont toujours pas accès aux services financiers dans le monde.

Le Prix Afawa de la Banque de l'année, qui en est à sa deuxième édition, fait partie des African Banker Awards 2024.

Lancés par le magazine African Banker en 2007, les Prix African Banker ont été conçus pour mettre en lumière les réussites africaines dans le secteur bancaire et reconnaître la modernisation et la croissance rapides du système financier africain.

Les Prix African Banker font partie du programme officiel des Assemblées annuelles de la Banque africaine de développement, qui se déroulent cette année sous le thème : « La transformation de l'Afrique et la réforme de l'architecture financière mondiale ».

Les Prix African Banker sont une récompense prestigieuse qui célèbre l'excellence et les meilleures pratiques dans le domaine de la banque et de la finance en Afrique.

Ces Trophées annuels récompensent les réalisations exceptionnelles de personnalités et d'institutions financières qui transforment le secteur financier du continent et contribuent au développement économique et à l'inclusion financière en Afrique.