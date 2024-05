Algérie: La nécessité de concrétiser les résolutions des Assises nationales des cadres de la jeunesse soulignée

ORAN — Le ministre de la Jeunesse et des Sports, Abderrahmane Hamad, a appelé à la concrétisation des idées et des propositions ayant couronné les Assises nationales des cadres de la jeunesse, dont les travaux ont pris fin, lundi à Oran, saluant le succès de ce rendez-vous organisé par son département ministériel, dont l'objectif est de "dessiner" une stratégie nationale de l'organisation du secteur de la jeunesse.

Dans une allocution lue en son nom à la clôture des travaux de cette rencontre par le Directeur général de la Jeunesse du ministère de la Jeunesse et des Sports (MJS), Abdelwahid Ayachi, M. Hamad a déclaré: "si nous nous félicitons du succès de ces assises, nous espérons, néanmoins, concrétiser ces idées et ces conceptions et en faire une réalité palpable et fructueuse, afin que les jeunes algériens ressentent son impact et leur espérance dans divers domaines, notamment en ce qui concerne la pratique de leurs loisirs et ce qu'ils expriment comme tendance et désirs qu'ils définissent au fond d'eux-mêmes, sachant que l'Etat s'engage à les accompagner dans la concrétisation des attentes qu'ils expriment dans les secteurs des sports et de la jeunesse".

Le ministre de la Jeunesse et des Sports a indiqué que "le débat, le dialogue et l'échange d'idées qui a caractérisé les travaux des Assises a offert à nous tous une nouvelle conception sur la réalité du secteur, ses perspectives et ses aspirations", ajoutant que le secteur "s'oriente avec force vers le principe de la participation et l'intensification des efforts de tous, notamment la catégorie juvénile, le mouvement associatif et la société civile".

Il a, d'autre part, rappelé que "le président de la République a placé la prise en charge des besoins de la jeunesse comme une nécessité et comme une priorité absolue, du fait que cette large catégorie de la société est un véritable capital dans lequel l'Algérie doit investir".

"Les pouvoirs publics, a ajouté M. Hamad, oeuvrent à surmonter les obstacles auxquelles sont confrontés les jeunes, afin de les aider à contribuer à construire l'Algérie et à adhérer dans les processus du développement global", exhortant cette frange de la société à "prouver son potentiel et sa force dans cette noble stratégie nationale aux objectifs louables".

Le ministre a, par ailleurs, saisi l'opportunité, pour exhorter les cadres de son secteur présents à ces assises, dont le nombre a dépassé les 650 cadres, à "redoubler d'effort pour la prise en charge des préoccupations des jeunes", affirmant que l'Etat, à travers le MJS, "accompagne et s'intéresse à ces efforts, de même qu'il oeuvre à les promouvoir et à les traduire sur le terrain, afin que nos jeunes de toutes les régions du pays en bénéficient".

Il convient de signaler que les participants à ces assises de deux jours ont abordé et enrichi 7 thématiques proposées dans le cadre d'autant d'ateliers.

Les 7 ateliers sont axés sur les thèmes suivants: "consolidation des cellules d'écoute et d'accompagnement", "Nouvelle conception des programmes et des méthodes de l'animation sociale, pédagogique, éducatif et de loisirs", "l'information et la communication en milieu juvénile", "actualisation de la nomenclature des activités pédagogiques destinées aux jeunes" , actualisation l'action et les méthodes de gestion des Maisons et des infrastructures de jeunes", "le cadre juridique et la gestion financière des établissements de jeunes", ainsi que "système de formation des cadres et amélioration du niveau".

M. Hamad a supervisé, dimanche, la cérémonie inaugurale de cette manifestation, organisée à l'initiative du MJS, en coordination avec le wali d'Oran, sous le slogan "Secteur de la Jeunesse et des Sports: réalisation et défis", rappelle-t-on.