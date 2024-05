Algérie: L'expérience des mourchidate valorisée

BISKRA — Les participants au 8ème colloque international "Okba Ibn Nafaâ El Fihri", clôturé dimanche à Biskra, ont salué "l'expérience des mourchidate (guides religieuses) en Algérie" qu'ils ont qualifiée "d'unique en son genre".

A l'issue de cette rencontre de deux jours, tenue à l'Institut islamique de Sidi Okba (18 km à l'est de Biskra), ils ont appelé les institutions religieuses des pays africains, arabes et musulmans à "généraliser l'expérience des mourchidate en Algérie et à en apprécier la dimension internationale".

Les recommandations du colloque, inauguré samedi par le ministre des Affaires Religieuses et des Wakfs, Youcef Belmehdi, ont appelé à "approfondissement de la coopération et de la consultation entre les différentes institutions éducatives, médiatiques et de recherche pour faire face à l'extrémisme sous toutes ses formes, et à jeter des passerelles de coopération entre les différentes institutions religieuses afin de favoriser l'échange d'expériences dans le domaine de l'Irchad (guide, orientation) religieux".

L'activité "intense et continue des mourchidate qui déploient d'énormes efforts dans les mosquées, qui vont à la rencontre des enfants et des mères de famille et qui contribuent aux cours religieux, à la sensibilisation et au soutien scolaire, doit être valorisée et encouragée", a déclaré le ministre dans une allocution prononcée en clôture de ce colloque.

La mourchida est "appelée à relever le défi en faisant face aux tentatives de rupture des liens de la famille musulmane", et à "préserver la société contre les fléaux sociaux, étant donné qu'elle (la mourchida) est proche de la famille et peut, de ce fait, détecter tout phénomène négatif et proposer des solutions", a-t-il ajouté.

L'intérêt porté par l'Etat aux affaires religieuses "se traduit par le fait que les écoles coraniques accueillent, en Algérie, un million d'élèves l'année et plusieurs milliers d'autres en été, y compris des membres de la communauté algérienne résidant à l'étranger en visite au pays", a encore souligné M. Belmehdi, qui a également indiqué, dans le même contexte, que les cadres de son secteur "s'emploient à l'examen du statut de l'imam", avant d'ajouter que des "résultats positifs ont été obtenus dès lors que, sur instructions du président de la République, M. Abdelmadjid Tebboune, des logements sociaux et de fonction ont été attribués à cette catégorie.

Au cours de sa visite de deux jours dans la wilaya des Ziban, le ministre a inspecté plusieurs mosquées et a assisté aux activités du 8ème colloque international "Okba Ibn Nafaâ El Fihri", intitulé, cette année "Rôle des mourchidate dans la lutte contre l'extrémisme". Une rencontre à laquelle ont participé des délégations venues d'Egypte, du Sénégal, du Tchad, de Tunisie, de Libye et du Nigeria, aux côtés de mourchidate de différentes régions du pays, d'imams, d'érudits et de cheikhs de zaouïas.