Sénégal: 'Dans l'univers des migrants' - Un plaidoyer pour une meilleure protection des personnes en situation de mobilité

Dakar — Le Centre d'études des sciences et techniques de l'information (CESTI) en collaboration avec Caritas Sénégal a édité un cahier spécial intitulé "Dans l'univers des migrants", lequel se veut un plaidoyer pour une meilleure protection des personnes en situation de mobilité au Sénégal.

Ce cahier spécial marque une étape essentielle dans un processus qui a permis de contribuer à la formation de 47 étudiants du CESTI, souligne un document transmis à l'APS.

Celui-ci rappelle que l'école de journalisme de l'université Cheikh Anta Diop (UCAD) joue un "rôle majeur" dans le développement des médias, de la liberté de la presse, de la citoyenneté et de la démocratie en Afrique.

Ce cahier de 43 pages répond au défi majeur de la mobilité humaine dans les pays de transit et de destination des migrants sénégalais.

Le document indique que cette initiative a donné aux étudiants l'opportunité de s'approprier les enjeux de la gouvernance de la migration.

Il rappelle qu'une action publique participative et alignée sur les objectifs de développement durable et le socle de protection constitué par les instruments internationaux, régionaux et nationaux, demeure nécessaire pour faciliter l'exercice du droit de "rester".

Cette action permet aussi de garantir non seulement la libre circulation et l'exercice des droits des migrants dans les pays de départ, mais également au niveau des Etats de transit et de destination.

Le document cite le directeur du CESTI, Mamadou Ndiaye, selon qui le choix du thème s'explique par deux raisons principales. Il explique notamment que les recherches existantes ont démontré une corrélation entre la perception que le public a de la mobilité humaine et la manière avec laquelle les médias traitent cette problématique.

La deuxième raison s'explique par le fait qu'il est important d'aborder la mobilité humaine dans sa complexité, dans la mesure où elle est souvent analysée et perçue sous un prisme clivant négatif en dépit de l'abondance de la littérature sur le sujet.