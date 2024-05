Algérie: Journée nationale des SMA - de nombreuses activités à l'Ouest du pays

ORAN — La cérémonie commémorant la Journée nationale des Scouts Musulmans Algériens (SMA), coïncidant avec le 27 mai de chaque année, a été marquée lundi à l'ouest du pays par l'organisation de plusieurs activités culturelles et intellectuelles et des hommages aux Chouhada, en présence des autorités de la wilaya, de la famille révolutionnaire, des cadres Scouts et des représentants de la société civile.

A Oran, une opérette intitulée "Chahid Hamou Boutlelis", interprétée par des éléments des groupes de Scouts Musulmans Algériens de la wilaya a été présentée et un groupe d'anciens scouts musulmans algériens d'Oran a été honoré pour avoir contribué à la formation de générations de jeunes, ainsi que des membres de l'antenne locale du commissariat de wilaya des SMA, qui ont réalisé des résultats positifs dans les compétitions sportives et intellectuelles récemment organisées par la wilaya en guise de fidélité au mouvement du scoutisme.

A Mostaganem, au cimetière de Sidi Benhaoua, au chef lieu de wilaya, un hommage appuyé a été rendu aux quatre martyrs de la famille Scout de la région, durant la tragédie nationale.

La maison de culture " Ould Abderrahmane Kaki " a abrité des activités culturelles et artistiques, avec en prime la récompense de nombreux cadres Scouts, notamment ceux qui ont contribué à des actions de solidarité sociale.

%

A cette occasion, un accord a été signé dans plusieurs domaines entre le Commissaire de wilaya des SMA et la direction de la Santé et de la population de la wilaya.

Pour sa part, la Famille des SMA d'Aïn Temouchent a commémoré cette fête nationale, qui coïncide avec l'anniversaire du Chahid symbole " Mohamed Bouras", fondateur du mouvement Scout en Algérie, et ce à travers l'organisation de plusieurs activités à la maison de culture " Aïssa Messaoudi ".

Les groupes des SMA de l'antenne du Commissariat de wilaya et de l'association des scouts vétérans ont participé à l'organisation de ces festivités, à travers la présentation d'un ensemble de projets de groupes de Scouts pour la prévention et la sensibilisation contre les risques des incendies de forêts, et ce en coordination avec la Conservation des forêts et la Protection civile.

Les Scouts Musulmans Algériens de Tissemsilt ont présenté, lors d'une cérémonie organisée à l'occasion, le bilan de leurs activités de l'année 2023, notamment durant le mois sacré de Ramadhan, qui a vu la distribution de plus de 7.000 repas aux nécessiteux et aux passants (Abiri Essabil), en plus de 600 kits alimentaires pour les familles démunies, en sus de vêtements de l'Aïd au profit de 400 enfants démunis ainsi que la circoncision de 120 enfants démunis et orphelins et la fourniture d'articles scolaires nécessaires à plus de 270 élèves nécessiteux.

A El Bayadh, plusieurs activités ont eu lieu, matérialisées notamment par la présentation de représentations théâtrales ciblées et en honorant de nombreux scouts et groupes activant dans le scoutisme, outre la signature d'accords de partenariat entre l'antenne du Commissariat de wilaya des SMA et de nombreux secteurs, à l'instar de la culture et des arts, de la formation et l'enseignement professionnels et les forêts, ainsi qu'avec le centre universitaire " Nour El Bachir ".

L'évènement a été marqué également par l'organisation d'une visite de courtoisie au domicile de M. Khadaoui Rabah, considéré comme un des doyens du mouvement scout dans la wilaya et en Algérie en général.