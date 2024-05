Afrique du Nord: 36e Conférence de l'UIPA - Les participants adressent un message de remerciements au président de la République pour sa défense de la cause palestinienne

ALGER — Les participants à la 36e Conférence de l'Union interparlementaire arabe (UIPA) ont adressé, lundi, un message de remerciements au président de la République, M. Abdelmadjid Tebboune, en reconnaissance de ses efforts en faveur de la cause centrale des Arabes, la cause palestinienne.

"Nous, présidents des parlements et assemblées arabes et chefs des délégations de l'Union interparlementaire arabe (UIPA), participant à la 36e Conférence de l'UIPA, tenue en Algérie, pays frère, les 26 et 27 mai, et dédiée à la Palestine et à la situation dans le Monde arabe, adressons un message de remerciements à M. Abdelmadjid Tebboune, président de la République algérienne démocratique et populaire", lit-on dans le message lu par l'ex-Secrétaire général (SG) de l'UIPA, Fayez Al Shawabkeh, lors de la clôture des travaux de la Conférence au Centre international de conférences (CIC), "Abdelatif-Rahal".

Les participants ont fait part, dans leur message, de "leur haute considération des efforts déployés par le président de la République, pour la défense de la cause centrale des Arabes, la cause de la Palestine, et en soutien aux frères à Ghaza, en proie à des crimes des plus brutaux auxquels se livre l'entité sioniste occupante".

Ils ont "hautement salué les efforts incommensurables du président de la République dans les différents fora et tribunes pour parvenir à un consensus arabe, au mieux des intérêts communs de la Nation et de ses causes", se félicitant du "rôle que joue l'Algérie en Conseil de sécurité de l'ONU, et qui se reflète à travers le changement que connait le monde en faveur de la cause palestinienne et du droit de son peuple à l'établissement de son Etat et à la poursuite en justice des criminels, auteurs du génocide commis contre un peuple qui résiste simplement pour ses droits légitimes".

Les membres des parlements arabes ont adressé leurs remerciements au Parlement algérien, pour son organisation de cette Conférence, outre l'accueil et l'hospitalité qui ont été réservés à toute l'assistance.

Les participants ont tenu à remercier tout particulièrement le président de l'UIPA, président de l'Assemblée populaire nationale (APN), M. Brahim Boughali, pour sa "bonne gestion et capacité à concilier les différentes idées permettant d'avoir des conclusions au mieux des intérêts de nos peuples, épris de paix et de coexistence, qui rejettent l'injustice et l'agression, souhaitant à l'Algérie, pays frère, quiétude, paix et stabilité".