Afrique: Mondial 2026 - Les Comoriens et les Maliens recourent aux pros en Europe

Les Barea ont intérêt à prendre au sérieux les prochains matchs contre les Comoriens et les Maliens, les 7 et 11 juin. Ils comptent pour les troisième et quatrième journées du Mondial.

Rien n'est joué. La tâche ne sera pas facile pour les protégés du coach Romuald Félix Rakotondrabe. Les deux nations leaders au classement provisoire du groupe I des éliminatoires de la Coupe du Monde 2026, les Comores et le Mali, misent sur les expatriés d'Europe.

Ces matchs comptent pour les troisième et quatrième journées des éliminatoires de la Coupe du Monde 2026. Madagascar jouera contre les Comores le 7 juin, puis enchainera contre le Mali, le 11 juin. Ces deux pays prennent au sérieux les deux prochains matchs, cruciaux surtout pour les leaders.

Les membres de l'équipe nationale des Comores, comme ceux du Mali, récemment publiés par leur sélectionneur respectif, montrent que les deux nations vont tout faire pour garder leur place en pole position. Vingt-trois sur les vingt-quatre Comoriens retenus par le sélectionneur Stefano Cusin sont des joueurs qui évoluent en Europe, dont au moins sept dans la première division.

Dans le bloc défensif, le sélectionneur a appelé Drou Raimane de l'Olympique de Marseille et Abdallah Ali Mohamed du FC Stade Lausanne Ouchy en Suisse.

Blindés

Parmi les milieux, on peut citer Rhymeric Ahmed du RE Virton en Belgique, Yacine Bourhame de l'Esbjerg FB au Danemark et Abdulah Rafidine du Servette FC en Suisse. Dans le compartiment des attaquants, il y a Maolida Myziane de l'Hibernian FC d'Écosse, Mahmoud Adel de Nantes FC et Faiz Matoir de l'Almere City FC des Pays-Bas.

Deuxième provisoire au classement, le Mali, qui est l'une des grandes nations du football africain, ne va pas non plus négliger la suite de l'aventure. Dans le bloc défensif, les Aigles seront représentés par Kamory Doumbya du FC Brest, Sikou Niakate de Braga au Portugal, Mohamed Camara de l'AS Monaco et Aloiuo Dieng de l'Al Ahly d'Égypte. Trois milieux évoluent à l'AS Monaco, à savoir Falaye Sacko, Boubacar Kiki Kouyaté et Modibo Sagnan. Et deux attaquants jouent à l'Atalanta Bergame en Italie, El Bilal Touré et Lassine Sinayoko de l'AJ Auxerre. Les expériences européennes seront donc au rendez-vous aux prochains matchs entre le top 3 du groupe I.