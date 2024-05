Algérie: Inscriptions en première année primaire - Retrait impératif du document de confirmation de l'inscription du 6 au 15 juin

ALGER — Le ministère de l'Education nationale a appelé les parents ayant inscrit leurs enfants en première année primaire via le système informatique du secteur à retirer le document de confirmation d'inscription à partir du 6 et jusqu'au 15 juin prochaine et à le garder en prévision des étapes prochaines, a indiqué lundi le ministère dans un communiqué.

"En prévision de la fin des inscriptions en première année primaire prévue vendredi 31 mai à minuit, lesquels s'effectuent exclusivement via le système informatique du secteur de l'Education nationale, le ministère informe tous les parents ayant inscrit leurs enfants, qu'ils sont appelés impérativement à retirer le document de confirmation de la demande d'inscription et ce, du 06 au 15 juin 2024, à travers l'espace qui leur a été réservé sur leurs comptes via le lien https://awlyaa.education.dz " a précisé la même source.

"Les parents sont également invités à garder ces documents en prévision des prochaines étapes", conclut le communiqué.