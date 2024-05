Algérie: Signature de plusieurs accords de coopération entre le pays et la Slovénie

ALGER — Le président de la République, M. Abdelmadjid Tebboune a présidé lundi, en compagnie du Premier ministre de la République de Slovénie, Robert Golob, la cérémonie de signature de plusieurs accords de coopération entre les deux pays.

La cérémonie de signature s'est déroulée au siège de la Présidence de la République, à l'issue des entretiens entre le Président de la République et le Premier ministre de la République de Slovénie, avant de s'élargir aux délégations des deux pays.

Il s'agit d'un accord de coopération entre le Gouvernement algérien et son homologue slovène, portant exemption réciproque de visas de courts séjours pour les titulaires de passeports diplomatiques, signé par le Secrétaire général du ministère des Affaires étrangères et de la Communauté nationale à l'étranger, Lounès Magramane, et son homologue slovène.

Un contrat de partenariat a, également, été signé entre la compagnie Sonatrach et la compagnie slovène "Geoplan", par le PDG de Sonatrach, Rachid Hachichi, et le Directeur général de la compagnie slovène.

En outre, un mémorandum d'entente a été signé entre le ministère de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique, et le ministère slovène de la Transition numérique, en matière d'intelligence artificielle, par le ministre de l'Energie et des Mines, Mohamed Arkab, et le ministre slovène de l'Environnement, du climat et de l'Energie, Bojan Kumar.