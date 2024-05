Algérie: Journée nationale des SMA - Diverses manifestations festives dans le sud du pays

OUARGLA — Diverses manifestations commémoratives ont été organisées lundi dans le Sud du pays dans le cadre de la célébration de la journée nationale des scouts musulmans algériens (SMA) en commémoration au 83ème anniversaire de la mort en martyr du fondateur Mohamed Bouras.

Outre le recueillement des autorités locales, en compagnie des membres de la famille révolutionnaire, cadres et membres des SMA et des citoyens, à la mémoire des Chouhada, l'avènement placé cette année sous le signe " Les scouts toujours au service de la patrie" a donné lieu à l'organisation des expositions de documents, de photographies sur le parcours patriotique des SMA, ses activités au titre de la saison 2023/2024, avant d'honorer des vétérans et cadres des SMA.

L'on relève, ainsi, que cette journée a été marquée dans la wilaya d'Ouargla par la signature d'une convention de coopération entre le commandement des SMA et le secteur de la culture et des arts et la remise des prix pécuniaires de 20.000 DA et 50.000 DA à des sections des SMA.

La célébration de cette journée nationale, a été marquée dans la wilaya de Béchar par l'organisation d'une rencontre initiée au niveau du musée local du Moudjahid en présence des autorités locales et des membres du commissariat local et cadres des scouts des différentes sections et unités des SMA à travers la wilaya.

Au cours de cette rencontre, plusieurs orateurs ont souligné le rôle historique joué par les SMA dans la lutte pour le recouvrement de l'indépendance nationale, de même que dans l'éducation, la formation des jeunes.

La wilaya de Béchar, recense plus de 3.600 adhérents aux SMA, cadets et cadres, structurés en une trentaine de sections et autres unités, ont indiqué des membres du commandement local de cette organisation.

Dans la wilaya de Touggourt, les festivités officielles ont été marquées par la signature de conventions de coopération entre les SMA et des secteurs et associations locaux, en plus de l'animation, au niveau de l'institut de formation spécialisé "Hocine Merkhoufi" des communications et d'autres activités commémoratives.

Les conventions paraphées portent notamment sur l'échange des expériences, la participation à l'animation des manifestations culturelles et sportives, des initiatives de sensibilisation et de bénévolat, la contribution à la préservation de la mémoire nationale et la conservation du patrimoine historique et culturel.