Algérie: Tizi-Ouzou - Célébration du 83ème anniversaire des Scouts musulmans algériens

TIZI-OUZOU — Un hommage a été rendu lundi à Tizi-Ouzou par le haut commandement des Scouts musulmans algériens (SMA) à d'anciens membres de l'organisation à l'occasion de célébration de la Journée nationale des scouts musulmans algériens (SMA) qui coïncide avec l'anniversaire du décès du fondateur du mouvement, Mohamed Bouras.

L'hommage abrité par la maison de la culture Mouloud-Mammeri s'est déroulé en présence des ministres de la Culture et des Arts, Soraya Mouloudji, de la Jeunesse et des Sports, Abderrahmane Hammad, de l'Enseignement et la Formation professionnels, Yacine Merabi, ainsi que du Commandant général des SMA, Abderrahmane Hamzaoui et des autorités locales.

Dans son allocution, Hamzaoui, a rappelé l'engagement révolutionnaire et les sacrifices consentis par les SMA en faveur de l'indépendance du pays en soulignant que les Scouts étaient "une école pionnière de patriotisme et d'engagement, et aujourd'hui, une pépinière et un exemple de réussite dans tous les domaines".

Le choix de Tizi-Ouzou pour cette 3ème célébration depuis l'institution de cette Journée par le président de la République en 2021, est dicté par "l'engagement historique de cette wilaya durant la Révolution et sa forte adhésion aux SMA".

Aujourd'hui, les SMA comptent près de 300.000 scouts au niveau national dont près de 10.000 au niveau de la wilaya de Tizi-Ouzou.

Indiquant que l'adhésion et la création de groupes de scouts est ouverte, Hamzaoui dira que son organisation "escompte atteindre 1,5 million de scouts à l'horizon 2036 pour célébrer le centenaire de l'organisation".

Lors de cette célébration, un recueillement à la mémoire des martyrs de la guerre de libération nationale a été organisé au cimetière des martyrs de M'douha, au chef lieu de wilaya.